Стыдно за МВД Павел Сапелко

3.06.2019, 7:59

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Павел Сапелко

Фото: spring96.org

В ведомстве Шуневича служат «мастера релевантности».

Никто уже не узнает, зачем один офицер в своем последнем тревожном послании упомянул цыган в контексте причастности к произошедшему затем трагичному случаю. Но схема оказалась рабочей, а чуть ли не каждый толерантный местный может назвать пару веских аргументов, почему именно цыгане заслужили такого внимания и отношения. Забывая, что преступность, тупость и подлость одинаково не имеют национальности.

Вообще, в МВД у нас служат мастера релевантности: расстрел смертника - накануне конференции за отмену смертной казни. Террор цыган - сразу после презентации доклада Romaintegration о социально-экономическом положении ромского населения Беларуси. Это, наверное, чтобы специалисты перешли сразу, не затягивая, к исследованию и обзору соблюдения гражданских и политических прав цыган.

Кстати, о гражданских правах рома недавно, в ноябре прошлого года, высказался Комитет по правам человека ООН, и, по-видимому, прочесть исходный английский вариант заключительных замечаний по итогам очередного, пятого, периодического доклада в МВД не смогли, а русский перевод - не успели: «Принимая к сведению представленную государством-участником информацию о мерах, принятых с целью защиты интересов меньшинства рома, комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о проявлениях дискриминации в отношении рома, включая разжигание ненависти и расовое профилирование со стороны правоохранительных органов, а также высокой статистикой неграмотности и непосещения школ среди детей рома».

Комитет по правам человека ООН предложил «принять действенные меры для решения проблемы дискриминации рома, а также для борьбы с разжиганием ненависти к ним и искоренения расового профилирования со стороны правоохранительных органов, в частности путем организации обязательной профессиональной подготовки по таким темам, как борьба с преступлениями на почве ненависти и недопустимость этнического профилирования».

Спросите, что такое этническое профилирование? А это про принятие решения «о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан», которое министр внутренних дел как минимум одобряет и считает допустимым в форме арестов при отсутствии предусмотренных УПК оснований, без обеспечения процессуальных гарантий и часто - с применением запрещенного обращения. И все это - исключительно по национальному признаку.

Чехарда, которую после устроили чиновники с признанием-непризнанием вины властей, отлично показала их уровень ответственности, толерантности и уважения к правам человека. Вместо полного и всестороннего расследования всех без исключения случаев превышения власти, жестокого обращения и должностного подлога с последующим привлечением виновных к уголовной ответственности и возмещением причиненного вреда перед цыганами просто извинились. Но не те, кто принимал незаконные решения, и не те, кто бил. И это было точно не та реакция, которую предполагает закон и справедливость.

А вот обществу вместо азартного заочного дилетантского исследования обстоятельств ухода из жизни милиционера искренне покаяться перед рома не мешало бы. Той его части, что с кривой ухмылкой говорила про «этих», которые точно виноваты - не в том, так в другом. Той части нашего общества, что говорила и говорит много такого, за что было очень стыдно.

Павел Сапелко, «Белгазета»