Белорусский режиссер получил награду за документальный фильм «Сумма» в Кракове 3.06.2019, 8:14

В прошлом году фильм победил в престижном конкурсе IDFA.

Белорусский режиссер Андрей Кутило получил награду за документальный фильм «Сумма» в национальном конкурсе престижного Краковского кинофестиваля, сообщает «Белсат».

В прошлом году фильм «Сумма» победил в престижном конкурсе IDFA – крупнейшим документальном кинофестивале Европы, который СМИ называют Каннами документального кино.

Главные герои «Суммы» – 91-летний польский художник Анджей Струмилло и молодая белорусская Художница Мария. Анджей живет в маленькой деревне на Подляшье в окружении собак, арабских лошадей, которых мужчина сам растит, да леса. Он ведет скромный и одинокий после смерти жены образ жизни, рисует, пишет стихи. Мария, будучи в восторге от творчества художника, приезжает к нему в гости.

Фильм «Сумма» возник при участии Studio Everest, TVP и телеканала «Белсат».