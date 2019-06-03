Подсчитано, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни 3.06.2019, 8:21

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В отпуск надо ходить гораздо чаще, чем раз в году.

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь и не умереть, пишет korrespondent.net.

В результате исследования выяснилось, что человеку нужно не менее трех недель ежегодного отпуска. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще.

При этом даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. После недели отдыха у испытуемых в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

Оптимально отпуск нужен нормальному человеку через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев.