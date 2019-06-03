«Следующий президент может сделать так, что Лукашенко мало не покажется» 28 3.06.2019, 8:38

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Диктатор снова собирается нарушить Основной закон.

В ближайшее время в Беларуси появится новая Конституция или будут вноситься правки в действующую, не исключил Лукашенко, общаясь с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Для чего главе государства понадобились изменения в Основной закон — об этом политолог и методолог Владимир Мацкевич рассказал «Завтра твоей страны».

— Когда-то еще глава миссии ОБСЕ в Минске Ханс-Георг Вик сказал, что если следующий президент Беларуси будет руководствоваться той же Конституцией, что и сейчас, то Лукашенко мало не покажется. Лукашенко тогда сказал Вику, что не оставит претенденту эту Конституцию. Конституция должна быть с ограничениями и гарантировать ему безопасность, если он отойдет от дел.

Второй момент — давление России. Некоторые источники сообщают, что Лукашенко уже предъявлен ультиматум. Неизвестно, чем Россия ему сейчас угрожает. Но избежать этих угроз Лукашенко может, только пойдя на интеграцию с Россией, вплоть до присоединения. Для этого тоже нужны изменения в Конституции.

Но Лукашенко не имеет власти и полномочий на изменение Конституции. Изменения в Конституцию, принятые в 1996 году, являются незаконными, точно так же незаконными будут и все остальные изменения.

— Тем не менее мы сейчас живем по тем изменениям, которые вносились в Конституцию в 1995, 1996, 2004 годах.

— Да. Но в праве существуют два понятия – де-факто и де-юре. Де-факто мы живем и руководствуемся теми изменениями Конституции и законодательства, которые были приняты, но де-юре они ничтожны. Более того, даже те законы и Конституция, которые приняты по этим изменениям, самим Лукашенко часто попираются и не выполняются.

Угроза аншлюса со стороны России как один из двух возможных факторов изменения Конституции не будет иметь юридической силы, точно так же, как и не имело юридической силы присоединение прибалтийских государств к СССР по пакту Молотова-Риббентропа. Это присоединение никогда не признавалось мировым сообществом и главными мировыми государствами. Точно так же чтобы сейчас ни происходило с давлением со стороны России по союзному договору, интеграции или аншлюсу, де-юре это будет считаться ничтожным.

— Что конкретно Лукашенко хочет изменить в Основном законе?

— Этого никто не знает. Тем намекам, которые проникают в прессу или озвучиваются, нельзя доверять. Глава ЦИК Лидия Ермошина говорит о прямом избрании председателей сельских советов. Сам Лукашенко говорит об усилении роли парламента. Это все недостоверные вбросы, скорее предназначенные для проверки реакции гражданского общества.

Было бы здорово, если бы лидеры мнений, ответственные деятели гражданского общества, включая политических лидеров, которые у нас есть, озвучивали бы это вслух.