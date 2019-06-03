закрыть
3 июня 2019, понедельник, 11:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экономист: Доллар в Беларуси может резко подорожать

5
  • 3.06.2019, 8:42
  • 4,094

Снижение цен на нефть скажется на корзине валют в нашей стране.

На минувшей неделе, вопреки прогнозам, доллар и евро в Беларуси выросли – до 2,10 и 2,34 рублей соответственно. Российский рубль, наоборот, подешевел. Чего ждать от валют на этой неделе? Ситуацию для сайта myfin.by комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Прошлый прогноз реализовался, мягко говоря, отчасти: удалось снизиться российскому рублю, однако доллар и евро выросли. Основное влияние было с внешних рынков: в частности, сказалось серьезное падение российского рубля.

Доллар в России подорожал с 64,6 до 65,4, т.е. на 1,4%. Евро в России подорожал с 72,2 до 72,9, или на 1%. При этом за неделю евро снизился к доллару: с 1,1180 до 1,1140, или 0,4%.

Такое заметное падение российского рубля было связано с серьезным падением нефти. Еще во вторник нефть марки Brent торговалась выше $69 за баррель, в пятницу 31 мая в течение дня она опускалась до $63, хотя позже начала расти.

Кстати говоря, нефть на минувшей неделе вернулась к уровням первой половины февраля нынешнего года.

В результате у нас доллар и евро подорожали: доллар – на 0,94%, евро – на 0,57%. Российский рубль снизился на 0,41%. Таким образом, прервалась тенденция предыдущих семи недель, когда белорусский рубль укреплялся к валютной корзине.

На этот раз корзина подорожала на 0,19%.

Мне кажется, у нефти есть дальнейший потенциал для снижения. Значит, российский рубль тоже может продолжить снижение. На белорусском валютном рынке это выразится в том, что снова доллар и евро могут подорожать, российский рубль может подешеветь.

Через неделю доллар может вырасти до 2,12, евро – до 2,35. Российский рубль может снизиться до 3,19 белорусских рублей за 100 российских.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич