Экономист: Доллар в Беларуси может резко подорожать 5 3.06.2019, 8:42

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Снижение цен на нефть скажется на корзине валют в нашей стране.

На минувшей неделе, вопреки прогнозам, доллар и евро в Беларуси выросли – до 2,10 и 2,34 рублей соответственно. Российский рубль, наоборот, подешевел. Чего ждать от валют на этой неделе? Ситуацию для сайта myfin.by комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Прошлый прогноз реализовался, мягко говоря, отчасти: удалось снизиться российскому рублю, однако доллар и евро выросли. Основное влияние было с внешних рынков: в частности, сказалось серьезное падение российского рубля.

Доллар в России подорожал с 64,6 до 65,4, т.е. на 1,4%. Евро в России подорожал с 72,2 до 72,9, или на 1%. При этом за неделю евро снизился к доллару: с 1,1180 до 1,1140, или 0,4%.

Такое заметное падение российского рубля было связано с серьезным падением нефти. Еще во вторник нефть марки Brent торговалась выше $69 за баррель, в пятницу 31 мая в течение дня она опускалась до $63, хотя позже начала расти.

Кстати говоря, нефть на минувшей неделе вернулась к уровням первой половины февраля нынешнего года.

В результате у нас доллар и евро подорожали: доллар – на 0,94%, евро – на 0,57%. Российский рубль снизился на 0,41%. Таким образом, прервалась тенденция предыдущих семи недель, когда белорусский рубль укреплялся к валютной корзине.

На этот раз корзина подорожала на 0,19%.

Мне кажется, у нефти есть дальнейший потенциал для снижения. Значит, российский рубль тоже может продолжить снижение. На белорусском валютном рынке это выразится в том, что снова доллар и евро могут подорожать, российский рубль может подешеветь.

Через неделю доллар может вырасти до 2,12, евро – до 2,35. Российский рубль может снизиться до 3,19 белорусских рублей за 100 российских.