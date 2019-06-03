Отменные жулики Николай Травкин

3.06.2019, 8:52

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Николай Травкин

За кого проголосуют россияне: за Мавроди или кота Базилио?

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил россиянам, почему доверие к Путину падает, а электоральный рейтинг растет.

Если не мудрствуя, а по-простому, то дело выглядит так. Вот, один раз обманул вас гражданин, второй раз обманул, третий… Ну, к примеру, как Мавроди с Властелиной или лиса Алиса с котом Базилио. Не сразу и не у всех, но подозрение у людей постепенно появляется и зреет: - а не держат ли нас за круглых дураков? Таким образом доверие и падает.

А с электоральным рейтингом, разъясняет хитрости Федоров, совсем другое дело. До выборов то еще целых 5 лет! Поэтому некорректно в лоб закатывать вопрос за кого вы проголосуете: за Мавроди или кота Базилио? И мы спрашиваем, а как вы оцениваете работу данных товарищей, которую они выполняют. И около 65% россиян отвечают, что работу свою они выполняют хорошо, вон сколько времени уже сограждан обувают. То есть, жулики отменные, доверять нельзя, но дело свое знают!

Так что, доверие и электоральный рейтинг это совершенно разные штуки. Правда, ближе к выборам они в значениях имеют тенденцию сближаться. Но об этом Валерий Федоров даст вам разъяснения в следующий раз.

Николай Травкин