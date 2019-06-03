Водитель: Новыми правилами ГАИ расписалась в своей беспомощности 27 3.06.2019, 8:59

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Белорус решил бороться против изменений в ПДД.

Со 2 по 15 мая на правовом форуме Беларуси проходило общественное обсуждение указа Лукашенко об изменениях в Правила дорожного движения. Обсуждение получилось бурным, на 164 страницы форума. Однако, и по окончании обсуждения многим есть что сказать, пишет abw.by.

Белорус под ником VICTOR_F2CFF9 создал целую петицию, в которой изложил свое видение ситуации. Если коротко, то он не понимает, на каком основании ГАИ будет останавливать водителей для проверки документов. Он против разрешения не спешиваться велосипедистам на переходе, но за ближний свет фар днем. Также он считает грядущее правило двух полос бесполезным. В петиции говорится:

МВД Беларуси вышло с инициативой внести изменения в законодательство, регулирующее дорожное движение. Ознакомившись с предложенными изменениями, настоящим обращением мы выражаем свое несогласие с некоторыми нововведениями.

В первую очередь мы резко протестуем против нововведения, «предоставляющего право остановить транспортное средство просто для проверки документов". Во всем мире проверка документов практикуется при подозрении проверяемого в правонарушении. Не случайно в знаменитой статье 25 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» законодатель достаточно четко определил: «Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, в пределах своей компетенции имеют право: проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел».

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) механического транспортного средства, документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра и иные документы, перечисленные в пункте 12 Главы 3 Правил дорожного движения относятся именно к документам, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел. Разрешать их проверку по произвольному, спонтанно возникающему у сотрудника желанию, значит подменять презумпцию невиновности презумпцией тотальной виновности водителей, безосновательно вынуждающей водителя на каждом углу подтверждать свое право на владение транспортным средством и управление им. И если Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство (ст.1 Конституции), то данная инициатива – первый шаг к подмене правого государства на полицейское.

Мы также против отмены требования к велосипедистам спешиваться на пешеходных переходах. Аргументация у руководства ГАИ, на наш взгляд, неубедительная, «оно не работает»! Таким образом, ГАИ расписывается в своей беспомощности повлиять на велосипедистов? Где гарантия, что велосипедист не будет выполнять новое требование «заблаговременно снизить скорость движения и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода». Они и сейчас едут со значительно бОльшей скоростью! Это можно разрешать только и только там, где для водителя ОДНОЗНАЧНО горит запрещающий сигнал светофора, а при повороте налево водитель просто не успеет среагировать на мгновенно возникшего перед капотом велосипедиста! И такую ситуацию провоцирует и инициирует руководство ГАИ, основной задачей которого является обеспечение безопасности движения.

Не менее бесполезно, по нашему мнению, и введение, так называемого, «правила двух полос», согласно которому конкретизируется ситуация, когда водителем правомерно будет обеспечено преимущество в движении пешеходу. Предлагается определить, что преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и пешеходом в точке предполагаемого пересечения их траекторий движения составило не менее двух полос (одну полосу и трамвайные пути, одну полосу и разделительную полосу или зону). Вызвано, оно вероятно распространенной неосведомленностью инспекторов, которые не в курсе, что согласно действующим Правилам водитель обязан "уступить дорогу пешеходам". Уступить дорогу это значит «не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения». Все просто и понятно всем, кроме инспекторов, запрещающих движение автомобиля в случае нахождения пешехода на проезжей части вообще! Каким образом руководство ГАИ предлагает фиксировать расстояние между пешеходом и транспортным средством?

В то же время просим включить в ПДД требование о движении транспортного средства с включенными ходовыми огнями или ближним светом днем, особенно за пределами города.