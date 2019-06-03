Трамп: Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб. Остановитесь! 4 3.06.2019, 9:03

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Президент США предупредил Асада и его союзников.

Президент США Дональд Трамп написал 3 июня в Twitter, что мир следит за атаками на провинцию Идлиб в Сирии, сообщает gordonua.com.

"Дошли слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран адски бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Остановитесь!" – написал Трамп.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

28 мая спикер Государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен "продолжающимися авиаударами России и сирийского режима" в провинции Идлиб. По ее словам, бомбардировки являются "безрассудной эскалацией конфликта". "Непрекращающееся насилие приводит к массовому перемещению гражданского населения в Идлибе. Почти 300 тыс. невинных мужчин, женщин и детей были вынуждены бежать из своих домов. Не менее тревожно, согласно сообщениям партнеров на местах, недавнее наступление, которое унесло жизни более 200 мирных жителей, в том числе десятков детей, и ранило еще сотни людей с начала 26 апреля", – заявила спикер Государственного департамента США.

22 мая в Госдепартаменте отметили, что США усматривают признаки применения химического оружия с хлором 19 мая на северо-западе Сирии войсками президента страны Башара Асада.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.