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Трамп: Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб. Остановитесь!

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  • 3.06.2019, 9:03
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Президент США предупредил Асада и его союзников.

Президент США Дональд Трамп написал 3 июня в Twitter, что мир следит за атаками на провинцию Идлиб в Сирии, сообщает gordonua.com.

"Дошли слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран адски бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Остановитесь!" – написал Трамп.

28 мая спикер Государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен "продолжающимися авиаударами России и сирийского режима" в провинции Идлиб. По ее словам, бомбардировки являются "безрассудной эскалацией конфликта". "Непрекращающееся насилие приводит к массовому перемещению гражданского населения в Идлибе. Почти 300 тыс. невинных мужчин, женщин и детей были вынуждены бежать из своих домов. Не менее тревожно, согласно сообщениям партнеров на местах, недавнее наступление, которое унесло жизни более 200 мирных жителей, в том числе десятков детей, и ранило еще сотни людей с начала 26 апреля", – заявила спикер Государственного департамента США.

22 мая в Госдепартаменте отметили, что США усматривают признаки применения химического оружия с хлором 19 мая на северо-западе Сирии войсками президента страны Башара Асада.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.


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