«Баста»: Белорусы игнорируют «Джили» и «Пинскдрев» 12 3.06.2019, 9:49

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Изворотливость чиновников оказалась напрасной.

Как бы изворотливые чиновники не старались заставить нас покупать некачественные отечественные товары - не получается. Не помогли ни новые правила ввоза, ни ограничения на посылки, ни террор против ИП. Все равно белорусы игнорируют "Джили" и "Пинскдрев", покупают подержанные иномарки, заказывают из Москвы мебель "Икеи" и контрабандой везут продукты из Литвы, Польши и Украины, пишет телеграм-канал "Баста".

То же самое - на рынке одежды. Швейные фабрики продолжают клепать никому не нужную продукцию по эскизам прошлого века, заказов нет, склады превратились в питомники моли. Люди покупают качественную одежду западных брендов за границей или на рынках. Даже китайские шмотки котируются лучше, чем белорусские. Все более популярным становится секонд-хенд. В магазинах, которые есть в каждом городе, за копейки можно купить хоть и поношенную, но вполне приличную одежду.

Понятно, что не от хорошей жизни люди берут бывшие в употреблении вещи. Зарплаты в 150-200 доллларов не всегда на еду и коммуналку хватает, не говоря уже об одежде.

Вместо того, чтобы задуматься о том, как исправить ситуацию, чиновники по привычке решили, что и здесь можно заработать. Заодно, попытаться заставить нас покупать некачественный отечественный ширпотреб. Сферу секонд-хенда ждет "урегулирование" - новые налоги, запреты и ограничения.

"Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд . На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться", - заявила новый председатель "Беллегпрома" Татьяна Лунгина.

Чиновников уже давно обещали и на "Джили" пересадить, и в отечественные шмотки одеть. Мы понимаем, что это невозможно, но хотя бы ради профилактики подобных идей один раз в месяц попробуйте. Хотя о чем это мы?.. Вон, Семашко, как был вице-премьером, один раз попытался одеть белорусское пальто на встречу с Каддафи - так до сих пор вспоминают. Посмотрите, с каким лицом грустным стоит. Но ему положено терпеть - сам согласился, зарплату за это соответствующую платят. А вот белорусов с такими грустными лицами последнее время на улицах не встретишь. Скорее, с злыми и рассерженными. Терпение ни исходе потому что.