ВВС Израиля нанесли удар по иранским позициям в Сирии 3.06.2019, 10:22

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Уничтожены ракетный склад и некое транспортное средство.

Этой ночью Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по складам и военным базам иранского Корпуса стражей исламской революции, которые расположены на сирийском военном аэродроме в провинции Хомс, сообщает "Гордон".

В результате ударов погибло не менее пяти человек. Уничтожены ракетный склад и некое транспортное средство.

Ранее Израиль атаковал территорию Сирии после того, как по Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории.

ВВС Армии обороны Израиля ответили на ракетный обстрел Хермона на Голанских высотах ударами по сирийским артиллерийским батареям, установке ПВО и армейским постам.