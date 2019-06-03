закрыть
3 июня 2019, понедельник, 11:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Названы лучшие продукты для сердца и сосудов в жару

1
  • 3.06.2019, 10:40
  • 1,339

Европейские кардиологи рекомендуют пять продуктов.

Сотрудники Европейской ассоциации кардиологов назвали продукты, которые помогают поддерживать активные функции сердца и избежать спазмов сосудов в жаркую погоду, информирует enovosty.com.

Петрушка. В жаркую погоду сгущается кровь и замедляется кровоток, то повышает риски гипертонических проявлений. По словам специалистов, чайная ложка сока петрушки эффективно понижает артериальное давление.

Помидоры. В этих овощах много магния, который контролирует нормальную работу клеток сердца, а также и антиоксиданта ликопина, который поддерживает тонус сосудов.

Темный виноград. Темные сорта винограда богаты антиоксидантами, которые защищают клетки сердца от повреждений, вызываемыми той повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, каковой оказывается жаркий, обедненный кислородом воздух. Кроме того, темный виноград оказывает мягкое мочегонное действие. Правда, следует помнить: в винограде также много сахаров, в день не стоит съедать больше 250 граммов.

Абрикосы. Снабжают организм калием, который участвует в электролитном обмене и важен для сердечной проводимости. Абрикосовый сок обладает способностью понижать давление.

Свежая капуста. Это превосходный источник витамина С и клетчатки – двух важнейших компонентов, способных «очищать» сосуды. Капустный сок полезен для гипертоников благодаря своему эффекту понижения давления.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич