На взятке пойман директор Минского домостроительного комбината 1 3.06.2019, 10:56

Силовики возбудили уголовное дело в отношении директора Сергея Семашко.

Об этом сообщили tut.by источники.

По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

По информации портала, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили.