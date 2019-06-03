Германия стоит перед большими переменами Инес Поль, главный редактор DW

3.06.2019, 11:07

Партиям «большой коалиции» следует избегать поспешных решений.

Результаты выборов в Европарламент, состоявшихся неделей ранее, вызвали в Германии политическое землетрясение, опустошительный эффект которого отчетливо стал виден сейчас. Заявление главы Социал-демократической партии Германии Андреа Налес об уходе со своих постов является гораздо большим, чем внутрипартийная проблема немецких социал-демократов. Это одновременно символ состояния, в котором находятся СДПГ и ХДС. Две крупные партии, которые с момента основания Федеративной республики попеременно в различных коалициях находились у власти и определяли, кто станет федеральным канцлером.

На данный момент в обеих отсутствует стабильность - как в программах, так и в кадровом составе - необходимая для того, чтобы нести подлинную ответственность лидерства.

Слабость нового лидера ХДС

Начнем с ХДС: с тех пор как Ангела Меркель (Angela Merkel) покинула пост председателя партии - пойти на это ее вынудили плохие результаты ХДС на земельных выборах - внутрипартийную борьбу различных крыльев больше невозможно контролировать. Новая лидер партии и потенциальная преемница Меркель представляет собой более чем неудачную фигуру. Попытки Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в ходе кампании выборов Европарламент сблизиться с правым крылом консервативного блока ХДС/ХСС не принесли партии никакой пользы. Скорее наоборот.

Еще серьезнее оказался провал, который она вызвала своей критикой в адрес одного YouTube-блогера. Ее призывы к более строгому регулированию интернета были попыткой проявить твердость, но ее критика вызвала эффект бумеранга, от жесткого удара которого пострадала не только Крамп-Карренбауэр, но и вся партия. ХДС сейчас выглядит старо, потрепанно - как угодно, но только не как партия, бодро смотрящая в будущее.

СДПГ - в поисках своего места

Для СДПГ ситуация еще сложнее. Вот уже шесть лет партия является младшим партнером в "большой коалиции", но не смогла противопоставить искусным действиям канцлера свои собственные. Идет ли речь о минимальной заработной плате или уходе за детьми - практически во всех реформах, инициированных СДПГ, политическую выгоду на свой счет всегда записывала Ангела Меркель. Социал-демократам надо было ответить на фундаментальную проблему поиска места в политическом ландшафте Германии в условиях когда ХДС забрала у СДПГ их классические темы. Но их ответ заключался не в программных изменениях, а во внутренних распрях.

Теперь лидер социал-демократов оставляет все свои посты. Это делает возможным все. СДПГ упала столь глубоко, что многие голоса просто призывают покончить с кошмаром под названием "большая коалиция". Неважно, какой ценой.

Не принимать поспешных решений

Но это, однако, опасно. Что если в этом году действительно предстояли бы досрочные выборы в бундестаг? Ни у СДПГ, ни у партий блока ХДС/ХСС нет убедительных лидеров. Ни у одной из партий нет программы, содержащей ответы на актуальные вопросы немок и немцев. Защита климата - лишь один из подобных вопросов, хотя в данный момент о нем говорят громче всего.

Конечно, Германия твердо стоит на демократической основе. Опасность того, что правые популисты получат правительственное большинство, не существовала бы даже в случае досрочных выборов. Это хорошие новости из Германии в эти неспокойные времена.

Роль Германии в мире

В свете значимости Германии в современном мире недопустимо, чтобы внутрипартийные распри и интриги определяли события предстоящих дней. И СДПГ, и ХДС не стоит торопиться. Решение должно быть не скоропалительным, а хорошо продуманным. В среднесрочной перспективе Германия останется политически стабильной и предсказуемой для международных партнеров, если нынешние политические деятели задумаются о будущем, а не о сохранении власти в настоящем.

Инес Поль, главный редактор DW