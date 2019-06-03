Вакарчук назвал два главных фактора для завершения войны на Донбассе 3.06.2019, 11:36

Святослав Вакарчук

Украинский политик считает, что завершение войны - многогранный комплексный процесс.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые, по его мнению, нужно реализовать в плане завершения конфликта на Донбассе.

Об этом Вакарчук заявил в эфире ТРК Украина в воскресенье вечером, сообщает «Новое время».

«Фактор № 1 — нам надо на тех территориях, которые мы контролируем сейчас, создать сказку, создать витрину настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя человеком достойным, защищенным, имеет благосостояние и безопасность», — сказал Вакарчук.

Вакарчук уверен, что после этого люди на неподконтрольных территориях так или иначе «захотят с нами объединиться».

«Тогда нам будет намного легче решить эту ситуацию», — сказал лидер партии «Голос».

Второе, по словам Вакарчука, нужно не забывать, что «люди, живущие по ту сторону линии разграничения — это тоже наши люди».

«Нам нужно протянуть им руку помощи, не надо их воспринимать как людей второго сорта. Нужно показать каждому из них, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, думаем о них и что мы однажды будем вместе», — сказал он.

Также Вакарчук призвал политиков и представителей власти не обещайте людям быстрого завершения войны на Донбассе, а делать все, чтобы война завершилась на благоприятных для Украины условиях.

«Думаю, что, если вы увидите человека, который скажет вам: „Я знаю точно, как завершить войну“, это будет неправдой, этот человек лукавит или не понимает, о чем говорит. Это очень многогранный комплексный процесс», — сказал Вакарчук.