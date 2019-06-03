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В Беларуси подорожало тепло, но вы этого пока не заметите

  • 3.06.2019, 11:34

Эксперты считают, что тарифы на ЖКХ будут продолжать расти.

В нашей стране с 1 июня т.г. увеличен тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения. Повышение не очень значительное – с 16,9259 руб. за 1 Гкал до 18,4831 руб., или на 9,2%, причем с учетом значительного удельного веса платы за тепло в «жировках» его заранее было решено провести не с начала года, а после окончания отопительного сезона, сообщает «Экономическая газета».

Напомним, что указом Лукашенко от 22.12.2018 № 492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год» установлено жесткое правило: увеличение платы за субсидируемую государством «коммуналку» не должно превышать 5 USD в год, причем ориентироваться здесь нужно на типовую «двушку» с тремя проживающими в ней гражданами при нормативном потреблении ими услуг.

С 1 января т.г. уже были повышены тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, канализации, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома. По расчетам специалистов и при пересчете в доллары США по среднегодовому значению обменного курса белорусского рубля, это повышение суммарно «съело» 3,9 USD. «Остаток» от 5 USD составил 1,1 USD, который использован сейчас.

Как отмечалось ранее, тарифы на электроэнергию и газоснабжение для приготовления пищи были повышены с начала года на 21,8% и 25,6% соответственно, что исполнило давнюю «мечту» коммунальщиков – добиться от населения 100-процентного уровня возмещения по этим вилам ЖКУ. В свою очередь, повышение тарифов на тепло выведет общий уровень возмещения на радующие глаз властей 80%. Еще немного, и об участии государства в оплате ЖКУ можно будет вообще забыть.

Справедливости ради отметим, что тарифы на техобслуживание жилых домов и лифта, обращение с отходами и обслуживание домофонов в текущем году не менялись, так что нам еще «есть, куда расти».


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