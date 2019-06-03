«Трибуна»: Завтра Гуренко приступит к работе главным тренером «Динамо»
- 3.06.2019, 11:55
Также команду покидает спортивный директор Виталий Булыга.
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.
Напомним, специалист пришел в команду в апреле 2018-го года.
Также сообщается, что завтра Сергей Гуренко приступит к работе главным тренером.
Напомним, что специалист возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду и до этого времени оставался без работы.
31 мая «Динамо» объявило об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера «Динамо».