«Трибуна»: Завтра Гуренко приступит к работе главным тренером «Динамо» 3.06.2019, 11:55

Сергей Гуренко

Также команду покидает спортивный директор Виталий Булыга.

Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, специалист пришел в команду в апреле 2018-го года.

Также сообщается, что завтра Сергей Гуренко приступит к работе главным тренером.

Напомним, что специалист возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду и до этого времени оставался без работы.

31 мая «Динамо» объявило об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера «Динамо».