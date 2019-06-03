Девять популярных мифов, развенчанных учеными 7 3.06.2019, 12:07

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Старые знания оказываются не только ошибочными, но и бесполезными.

Благодаря научным исследованиям, мы часто оказываемся в ситуации, когда непреложная истина оказывается мифом. Сложно смириться, но приходится подстраиваться к переменчивому мифу и менять привычки. Старые знания оказываются не только ошибочными, но и бесполезными, пишет Bigpicture.

Заметки и конспекты помогают запомнить информацию

Увы, это не так. Зачем мозгу хранить информацию, которая уже записана в блокноте? Нет смысла запоминать то, что уже и без того сохранено. Поэтому, не пытайтесь запомнить рецепты, номера телефонов, список покупок, которые вы сохранили на бумаге или в приложении. Ученые утверждают, что заметки не способствуют запоминанию.

Люди полнеют из-за фастфуда и газировки

Еще один миф, развенчанный учеными. Оказывается, любители газировки и фастфуда менее склонны к полноте, чем поклонники «здоровой еды». Дело вовсе не в фастфуде, а количестве калорий. Научно доказано, что люди набирают избыточный вес из-за лишних калорий. Чтобы не поправляться, нужно потреблять количество калорий, соответствующих образу жизни.

Душ – это всегда полезно

Ученые предупреждают, что слишком частый прием душа делает людей восприимчивыми к вредоносным бактериям и заразным болезням. Со временем слишком усердные поклонники гигиены начинают испытывать проблемы с пищеварением, сердцем. Чтобы не ослабить природный иммунитет, нужно придерживаться «золотой середины».

Спорт полезен для здоровья

Последние научные исследования показали, что чрезмерные физические нагрузки провоцируют выработку кортизола. Избыток гормона снижает плотность костной ткани. Снижение плотности костей – первый признак артрита, остеопороза и еще ряда других заболеваний. Также опасно подвергать организм физическим нагрузкам при железодефицитной анемии.

Смех полезен

Все знают, что смех и хорошее настроение полезны для здоровья. Однако громкий, истеричный хохот может спровоцировать грыжу живота, головную боль. Чрезмерный смех может вызвать проблемы с дыханием, обморок и стать причиной вывиха челюсти. Ученые советуют не забывать об осторожности даже, когда ну очень весело.

Люди с больной психикой опасны

Статистика утверждает, что 90% психически больных людей не склонны к насильственным действиям и агрессии. В тоже время, судебно-медицинская экспертиза преступников крайне редко находит психические заболевания у опасных убийц и насильников. Общество неоправданно сторонится людей с психическими расстройствами.

Обезжиренная диета для похудения

Пышкам и толстякам должно быть стыдно верить в обезжиренную диету. Недостаточное потребления жирных продуктов может спровоцировать много проблем со здоровьем. Для безопасного похудания нужно создать незначительный дефицит калорий. Кстати, онлайн-калькулятор поможет рассчитать собственную норму калорий.

Мимика выдает лжецов

Обманщики не закатывают глаза, когда рассказывают очередную ложь. Ученые рекомендуют обращать внимание на паузы в разговоре, которые нужны, чтобы сочинить небылицу. Что, однако, не поможет поймать на вранье опытного лжеца. Они настолько привыкли врать, что совершенно не волнуются.

Человек использует только 10% мозга

Магнитно-резонансные исследования развенчали старый миф. Наш мозг трудится круглые сутки на протяжении всей жизни. Человек ежедневно задействует почти всю кору головного мозга. Наша голова работает, даже во время сна. Пророчества о «включении всего мозга» не обоснованы. Достаточно думать головой, чтобы не стать легкой добычей аферистов.