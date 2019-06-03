Партия премьера Греции провалилась на местных выборах 3.06.2019, 12:11

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Партия Ципраса проиграла за пять недель до досрочных парламентских выборов.

Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" выиграла местные выборы в Греции, победив почти во всех регионах, а также в крупнейших городах - Афинах и Салониках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еkathimerini.

Лидер партии Кирякос Мицотакис заявил, что кандидаты "Новой демократии" победили в 12 из 13 регионов страны своих главных соперников от партия премьера Греции Алексиса Ципраса.

В Афинах племянник Мицотакиса, кандидат в мэры Костас Бакоянис, получил 65% голосов, по результатам подсчета 99% избирательных участков.

Мать Бакояниса была первой женщиной-мэром Афин в 2003 году, а его дед был премьер-министром в 1990-1993 годах.

Партия Ципраса проиграла за пять недель до досрочных парламентских выборов, которые глава правительства объявил после поражения на выборах в Европарламент, на которых победу праздновала также "Новая демократия".

Ципрас сказал в воскресенье вечером, что в политике, как и в жизни, "важно знать, как побеждать, а также знать, как проигрывать".