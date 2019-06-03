Брестское противостояние 3.06.2019, 12:58

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Сегодня в Бресте пройдут суды сразу над тремя экологическими активистами.

В брестских судах 3 июня состоится рассмотрение административных дел противников аккумуляторного завода Эдуарда Силицкого и блогера Сергея Петрухина.

Правозащитник «Весны» Владимир Величкин сообщает о том, что сегодня в Бресте ожидаются три суда над экологическими активистами:

"Найди время чтобы поддержать брестских экоактивистов: сегодня, в понедельник, 3 июня, с утра ждем, пока привезут на расправу блогера Сергея Петрухина, а потом по плану: в 16:00 - суд Брестского района намерен наказать Эдуарда Силицкого за участие в протестах против завода АКБ, а во вторник, 4 июня, в 10:00, суд Ленинского района г. Бреста будет наказывать недовольного заводом Евгения Савчука."

Напомним, во время воскресного шествия противников аккумуляторного завода в Бресте на пересечении ул. Советской и Маяковского был неожиданно задержан блогер Сергей Петрухин. Два человека в камуфляже затолкали его в втамабиль и увезли в неизвестном направлении. При похищении присутствовал исполняющий обязанности начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк. Случайно свидетелями происшествия стали журналисты New York Times, которые готовят материал о противостоянии брестчан с заводом АКБ и властями.