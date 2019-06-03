Игорь Криушенко: Я остаюсь оптимистом 3.06.2019, 13:02

Главный тренер сборной Беларуси по футболу верит в команду перед матчами квалификации Евро-2020.

«Понятно, что Лига наций у нас как запасной вариант. Даже тот момент, что в квалификации Евро-2020 мы проиграли две стартовые игры, понятно, шансы наши уменьшил. Но проиграли достаточно сильным командам. Проиграли на выезде. Сейчас у нас будут домашние игры, где, естественно, придут болельщики, которые будут нас поддерживать и гнать вперед команду. Поэтому здесь хочется и достойно сыграть, и показать опять же результат. Эти игры важные. И я остаюсь оптимистом не только держа в уме игры Лиги наций, но и игры отбора Евро-2020», – приводит слова Игоря Криушенко «Трибуна».

Напомним, в ближайшее время сборная Беларуси проведет два матча в рамках квалификации Евро-2020. 8 июня команда Игоря Криушенко в Борисове примет Германию, а 11 июня – Северную Ирландию.

В группе С наша команда занимает последнее место, набрав 0 очков после двух встреч. Разница мячей: 1-6.