Еще один суицид в Пограничных войсках: в этот раз в Полоцком отряде 7 3.06.2019, 13:25

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Cуицид произошел во время нахождения военнослужащего на службе.

44-летний прапорщик Полоцкого пограничного отряда покончил с собой, сообщает nn.by.

Известно, что произошло это во время его нахождения на службе. Первым о происшествии сообщил Telegram-канал Nexta.

Пограничники подтвердили факт суицида.

«В настоящее время руководство выбыло не место происшествия. О причинах пока говорить рано. Будут проводиться оперативные действия для установления обстоятельств, заставивших пойти его на такой шаг: проблемы на службе или личные», — сообщили журналистам в Госпогранкомитете.