Главе «Беллегпрома» пора в секонд-хенд 6 3.06.2019, 13:34

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Фото: «Витебский курьер»

Интервью новой руководительницы концерна напоминает о фильме братьев Коэнов.

В фильме Итана и Джоэла Коэнов «О, где же ты, брат?» есть сцена линчевания. Америка 1930-х, небольшой городок в штате Миссисипи. Предводитель местного Ку-клукс-клана, обеспокоенный наступлением на культуру «белого человека», на тайном собрании предлагает в качестве контрмеры повесить бродячего негритянского музыканта, пишет «Салiдарнасць».

Этот фрагмент всплывает в памяти, когда читаешь интервью недавно назначенной главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.

Абсурдно в нем звучит не только предложение «углубиться в пребывание секонд-хенда на рынке Беларуси», но и ряд других откровений чиновницы. Судите сами.

Концерн, десятилетиями проедающий миллионы субсидий из бюджета, курируемый вице-премьерами и министрами, до сих пор не научился продавать собственную продукцию. Подтверждение из интервью Лугиной:

— У нас есть квалифицированные специалисты. Это и технологи, и швеи, и конструкторская школа у нас достаточно развита. Но хромает маркетинг. Маркетинг именно в понимании взаимодействия маркетинговых служб и понимания рынка. Чувствовать ожидания потребителя — нам над этим надо усиленно работать.

К слову, о нежелании работать говорил и глава государства, назначая нового главу «Беллегпрома»:

— По «Камволю» просто надо начинать работать как следует. Это не дело. У вас даже в Пинске не было такого уровня, как у них. Работать, видимо, не хотят.

Власти не впервые проявляют интерес к секонд-хендам. В целом, их логика понятна, так как речь идет о конкуренции. И все же, прежде, чем глава концерна вплотную займется дополнительным регулированием этой сферы, ей стоит пройтись по магазинам б/у одежды, в первую очередь, в небольших городках.

Из разговоров с покупателями секондов Татьяна Лугина узнает много интересного: о зарплатах и пенсиях, которых едва хватает на еду, о ценах в магазинах и на рынках, о качестве одежды, из-за которого многие белорусы перестали стесняться копаться в ящиках с ношеной одеждой и обувью.