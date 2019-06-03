В Минске задержали священника БАПЦ отца Викентия 15 3.06.2019, 13:43

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Виктор Ковальков (отец Викентий)

Фото: «Радыё Свабода»

Священнику сообщили, что задержание касается его интервью во время «Чернобыльского шляха».

Сотрудники Первомайского РУВД Минска примерно в 11-30 3 июня задержали в своем доме Виктора Ковалькова (отца Викентия), сообщает сайт ПЦ "Весна".

Священнику сообщили, что задержание касается его интервью для Белсата во время "Чернобыльского шляха" 26 апреля.

Правозащитникам пока известно, что отца Викентия отвезли в РУВД Фрунзенского района Минска. Причина задержания - проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Примерно через полтора часа Ковалькова отпустили.

Ранее сообщалось, что Ковалькову для ознакомления присылали протокол об административном правонарушении по ст 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

А 29 мая суд Центрального района Минска отложил административный процесс над Виктором Ковальков по еще одному протоколу. 7 апреля он провел молебен в защиту Куропат около кафедрального собора в Минске.