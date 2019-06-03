Зеленский вернул Кучму в переговорную группу по Донбассу 7 3.06.2019, 13:46

2,292

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

5 июня состоится новая встреча в минском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул второго президента Украины Леонида Кучму в переговорную группу Минска. Об этом он объявил сегодня на брифинге в администрации президента Украины, сообщает liga.net.

Новая встреча в минском формате пройдет 5 июня, отметил глава украинского государства.

"У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с - хочу вам представить... - Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал он.

По словам Зелинского, второй президент - "профессионал, которого уважают в Украине и за границей".

Президент Украины отметил, что с партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза обсуждал вопрос прекращения огня в Донбассе.