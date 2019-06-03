Как Лукашенко распространяет российские фейки 3.06.2019, 14:13

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ФОТО: KOMMERSANT

Заявлению диктатора в Германии очень удивились бы.

В пятницу 31 мая Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств сделал заявление, которое способно были вызвать удивление.

«Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе на Западе. Я часто привожу пример: Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу боятся ходить в юбках. Это нормально?»

Udf.by проверил, соответствуют ли эти слова действительности.

По всей видимости, описывая эту ситуацию в Германии, Лукашенко держал в голове сообщение четырехлетней давности. В 2015 году российское телевидение рассказало, что администрация одной из гимназий в Баварии попросило учеников носить одежду, которая не противоречит нормам ислама. Дело было в том, что в спрортзале гимназии временно разместили сирийских беженцев. Ученикам посоветовали избегать слишком открытой одежды, в том числе мини-юбок.

В российских маргинальных СМИ это сообщение впоследствии обрело новую форму. Речь уже шла о немецких школах в целом и агрессивных беженцах.

Интересно, что в 2016 году российское информационное пространство взорвал еще больший фейк. Якобы школьницу из русскоязычной семьи в Берлине похитили и износиловали арабы.

Дело дошло до международного скандала между Германией и Россией – выяснилось, что ичезнувшая девочка Лиза просто осталась ночевать у одноклассника, опасаясь гнева родителей за проблемы в школе.

Как же обстоят дела с одеждой немецких школьниц на самом деле? В Германии обязательной школьной формы нет. В прошлом году девушки рассказывали «Немецкой волне», что со стороны администрации существуют лишь пожелания не носить шорты короче середины бедра, а также не оголять живот и ягодицы.

Немецкие ученики одеваются также свободно, как и прежде. Другими словами, заявлению Лукашенко в Германии очень удивились бы.