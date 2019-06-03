В Европе цена на газ упала до минимума за три года 1 3.06.2019, 14:26

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Рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций.

В конце минувшей недели – 30 и 31 мая – на европейских рынках рекордно упала цена на природный газ. Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа в понедельник, 3 июня, пишет korrespondent.net.

"На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Данную тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы, не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Западной Европе цены снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций, отметили на бирже.

Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского сжиженного газа.

"В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас – втрое меньше. Европа – это классический пример высококонкурентного рынка, где цена быстро реагирует на любые изменения спроса или предложения", – комментирует ценовую ситуацию член Биржевого комитета Инна Щербина.