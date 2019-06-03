Стало известно, кто выиграл конкурс и станет пресс-секретарем президента Украины

Стало известно, кто выиграл конкурс и станет пресс-секретарем президента Украины1
- 3.06.2019, 14:47
- 2,305
В конкурсе приняли участие около 4 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента, пишет «Новое время».
«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины», — сказано в документе.
По данным СМИ, Мендель родилась в Херсоне, а после учебы в Киеве на журналиста работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интер.
Кроме того, она писала для украинского Forbes и американского Politico, а также уже несколько лет сотрудничает с The New York Times.
В конкурсе приняли участие около 4 тысячи человек.
Среди друзей Мендель в Facebook есть как коллеги из разных СМИ, так и политики и общественные активисты.