Стало известно, кто выиграл конкурс и станет пресс-секретарем президента Украины 1 3.06.2019, 14:47

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Владимир Зеленский и Юлия Мендель

В конкурсе приняли участие около 4 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента, пишет «Новое время».

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины», — сказано в документе.

По данным СМИ, Мендель родилась в Херсоне, а после учебы в Киеве на журналиста работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интер.

Кроме того, она писала для украинского Forbes и американского Politico, а также уже несколько лет сотрудничает с The New York Times.

В конкурсе приняли участие около 4 тысячи человек.

Среди друзей Мендель в Facebook есть как коллеги из разных СМИ, так и политики и общественные активисты.