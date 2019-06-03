Руис постоянно ест сникерсы и с 12 лет бьет взрослых мужиков 3 3.06.2019, 15:02

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Мексиканский боксер сенсационно стал чемпионом в супертяжелом весе по четырем версиям.

Энди Руис – главный герой выходных. В воскресенье толстенький мексиканец сенсационно уложил Энтони Джошуа и стал чемпионом по четырем версиям. Возможно, Руис – чемпион с самым причудливым строением тела в истории тяжелого веса. Но сам Энди считает, что лишний вес ему наоборот помогает, пишет «Трибуна».

Победа над Джошуа – один из главных апсетов в истории тяжелого веса

В воскресный успех Энди Руиса мало кто верил, но складывается ощущение, что все предчувствовали сенсацию. Эксперты видели фаворитом Джошуа, но высказывались предельно аккуратно. Даже Эдди Хирн волновался. Промоутер британца всегда на всякий случай высказывается в адрес соперников Джошуа корректно, но в этот раз в его словах можно было уловить тревогу: «Руис – крепкий боксер. Он уже не раз показывал характер, дрался с травмами. У него непростой стиль, к которому Энтони предстоит приспособиться. Боюсь, он может создать немало проблем».

Руис постарался и создал для чемпиона проблем по максимуму. Победа Энди – одна из главных сенсации в истории тяжелого веса. Во всяком случае, в тройку по сенсационности этот бой точно входит. Коэффициент на досрочную победу Руиса превышал 25,0.

В 12 лет Руис бил взрослых мужиков

В детстве у Энди, как и у отца Энди-старшего, было две главных любви – бокс и бейсбол. Боксировать Руис-младший начал в шесть лет, а уже через два года отец понял, что сын пойдет именно этой дорогой. Он же стал первым тренером маленького Энди. «У него три сестры. С раннего детства он говорил, что станет защитником. Он говорил: «Папа, я буду сильным и никогда не дам никого из родных в обиду». Я буду чемпионом», – вспоминал Руис-старший.

Энди рос крепко сбитым и упитанным парнем. В то же время пареньку лишний вес никак не мешал – в скорости он превосходил не только сверстников. Перед боем с Джошуа Руис-отец вспомнил занятную историю: «Я знал, что у Энди большой потенциал, потому что в 12 лет он избивал 30-летних мужиков. Полицейские, жившие по соседству, просили поспарринговать с Энди, но в ринге они не знали, что делать против него. Думаю, то же самое произойдет и с Джошуа – он просто не будет знать, что ему делать. Вы видели скорость Энди и его удары по печени?» Папа оказался очень прозорливым.

У Руиса была хорошая любительская карьера – больше 100 побед и всего пять поражений. В 18 лет мексиканец дважды пытался пройти отбор на Олимпиаду-2008 в Пекине, но в обоих случаях проиграл. Еще четыре года импульсивный Энди ждать не хотел, поэтому перешел в профессионалы.

Лишний вес ему не мешает – он один из самых быстробьющих тяжей мира

Руис совсем не похож на боксера-чемпиона – он больше смахивает на мужика, который пропускает за вечер литра 3-4 пива и допоздна засиживается в пабе. В дебютном профессиональном бою Энди весил больше 135 кг при росте 188 см – и это были совсем не мышцы. «Да я всю жизнь был толстый, и это мне никак не мешало. Я даже думаю, что во время удара пузо придает моим кулакам ускорение. В тяжелом весе лучше не смотреть на комплекцию. Гораздо важнее техника», – рассказывал Руис.

Даже с лишним весом Руис легко валил всех соперников. На фоне грузных тяжей Энди напоминал пушинку. Но в 2014-м Руис начал сотрудничать с диетологом и прокачал организм. Перед боями Руис сбрасывал по 10-15 кг и становился еще быстрее. К примеру, против Джошуа мексиканец высох до 121 кг. «Энди – безумно быстрый боксер. Я не видел таких скоростных парней в тяжелом весе со времен Мохаммеда Али. У Руиса очень быстрые руки. А еще он еще вяжет невероятные комбинации», – восхищался его бывший промоутер Боб Арум.

Руис любит сладости. На пресс-конференцию перед боем с Джошуа мексиканец пришел со сникерсом: «Ребята, не надо смотреть на мой вес, на мою внешность. Да, я толстый, но Джошуа нужно опасаться меня. У меня нет такого пресса, нет бицепсов, но все умолкают, когда видят мои удары. Да, я люблю сникерсы, но это у меня с детства. Когда я делал что-то хорошее, папа покупал мне сникерс. И я люблю их до сих пор. Каждый день у меня в кармане лежит батончик – в любое время года, в любой день. Иногда мне бывает грустно, и ничего не поднимает настроение так эффективно, как сникерс. Есть ли у меня с ними контракт? Нет, я просто люблю их есть».

Похоже, производителю сникерсов нужно задуматься об интеграции с чемпионом. К слову, официальный твиттер самого известного шоколадного батончика поздравил Энди с большой победой.

Congrats on that SATISFYING fight last night @Andy_destroyer1 🥊 — SNICKERS® (@SNICKERS) 2 июня 2019 г.

Руис – первый мексиканский чемпион в хэвивейте

Руис родился и живет в Калифорнии, у него гражданство США, но парень считает себя мексиканцем. После боя с Джошуа Энди растягивал на могучей спине флаг родины отца. Еще бы: он только что вошел в историю – никогда прежде мексиканцы не выигрывали титулы в тяжелом весе. Крис Арреола пытался сделать это трижды, Эрик Молина – дважды. Руис сделал это со второй попытки – и сразу собрал четыре пояса.

Более того, до Энди лишь один латиноамериканец становился лучшим в тяжелом весе – пуэрториканец Джон Руис дважды выигрывал титул WBA в начале нулевых. Но мексиканцы до золота раньше не дотягивались. «Я хочу быть как Канело, – говорит Руис. – Я несколько раз встречался с ним – и он желал мне удачи. Я настоящий мексиканский воин. Во мне течет мексиканская кровь. Я только что вошел в историю и наслаждаюсь моментом».