Брестский блогер Сергей Петрухин вышел на свободу 3.06.2019, 15:21

Рассмотрение дела «народного репортера» перенесено.

Блогер и общественный активист из Бреста Сергей Петрухин вышел на свободу. Об этом сайту Сharter97.org сообщил корреспондент в Бресте. Рассмотрение дела перенесено на 10 июня.

Напомним, блогер Сергей Петрухин днем 2 июня вел прямую трансляцию с площади Ленина в Бресте, где вновь кормили голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. Сотрудники МВД затолкали его в машину на углу улиц Маяковского и Советской и увезли в неизвестном направлении.

Затем стало известно, что его доставили в Ленинский РОВД. На него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и до суда поместили в ИВС.

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.

Также Сергей Петрухин и Александр Кабанов стали лауреатами Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество», которую вручает сайт Сharter97.org.