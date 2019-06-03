«Пусть к нам выйдет Токаев»: в Казахстане протестовали многодетные матери 2 3.06.2019, 15:35

Активистки добиваются решения квартирного вопроса.

Сегодня в Нур-Султане десятки многодетных матерей и матерей-одиночек собрались у здания резиденции президента – Акорды, чтобы высказать свои требования по решению жилищных проблем высшему руководству страны. Представители власти попросили женщин пройти к зданию парламента. К женщинам вышли вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и аким столицы Бахыт Султанов. Устав от обещаний чиновников, около десятка женщин решили объявить голодовку, сообщает «Радио Азаттык».

«ПУСТЬ К НАМ ВЫЙДЕТ ТОКАЕВ!»

В понедельник, 3 июня, около 30 женщин – среди них многодетные матери и матери одиночки – пришли к зданию Акорды, чтобы высказать действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву свои проблемы, главная из которых – жилищная. Среди собравшихся есть те, кто специально прибыл в столицу из отдаленных регионов страны, чтобы обратить внимание властей на социальные и жилищные проблемы многодетных и матерей-одиночек. Собравшиеся сказали, что их доходов недостаточно для приобретения жилья. Они рассказали, что годами стоят в очереди на жилье и вынуждены жить в арендуемых помещениях, приспособленных под жилье.

Женщины призвали президента страны Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Аскара Мамина выйти к ним и скандировали «Жилье нашим детям», а также «Елбасы» (титул «лидер нации», законодательно закрепленный за бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который в марте сложил полномочия, однако сохранил в своих руках значительные рычаги влияния на власть в стране).

За собравшимися наблюдали выставленные у ограждения резиденции десятки сотрудников полиции. Вскоре на месте появились сотрудники спецподразделения полиции. Собрание продолжилось у здания парламента после того, как вышедший к собравшимся руководитель отдела прокуратуры Есильского района, указывая на здание президентской резиденции, призвал собравшихся «не шуметь» у «стратегического объекта» и предложил проследовать «на прием» в мажилис парламента.

К матерям вышли вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и аким столицы Бахыт Султанов. Чиновники, обращаясь к женщинам, призвали соблюдать спокойствие и отметили, что готовы принять каждую из матерей по отдельности и рассмотреть их заявления.

- Не надо тут выкрикивать. Вопрос с жильем будет решаться по каждому индивидуально. У кого-то четверо детей, у кого-то - пятеро. Кто-то стоит в очереди на жилье, кто-то - нет. Рассмотрим в индивидуальном порядке, - пообещала собравшимся Абдыкаликова.

По словам женщин, в течение четырех месяцев после февральского пожара в Астане, когда погибли пять девочек-сестер, власти не предприняли никаких конкретных шагов для решения проблем многодетных семей, в частности проблемы обеспечения жильем.

Мать десятерых детей Гульшат Жумагалиева рассказала корреспонденту, что вместе с семьей проживает в столице уже 20 лет, собственного жилья не имеет и вот уже 11 лет семья стоит в очереди на жилье.

– Живем в развалюхе. Старшему ребенку 21 год, младшему – семь месяцев. Оставила грудного ребенка дома, чтобы прийти сюда. Мы уже к кому только не обращались, но никто ни с акимата, ни с правительства не пришел, не поинтересовался как мы живем, – говорит Жумагалиева.

Ее поддержали и другие женщины. «Мы послушали и министра, и акима, но устали от их пустых обещаний, – говорит многодетная мать Гульзада Абдрамова. – Если к нам не выйдут Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин (премьер-министр Казахстана. – Ред.) или елбасы, мы готовы объявить голодовку».

«ЖДАЛИ ПО СЕМЬ-ВОСЕМЬ ЛЕТ, НЕУЖЕЛИ ПОЛМЕСЯЦА НЕ ПОДОЖДУТ»

Заместитель акима столицы Ерлан Каналимов, комментируя Азаттыку мирную акцию матерей, отметил, что власти решают вопросы социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. По его словам, вопросов с начислением адресной социальной помощи (АСП) в столице не стоит. Что касается проблем с обеспечением жильем, то Каналимов сообщил, что, согласно постановлению правительства, многодетные семьи выведены в отдельную очередь.

– Условия ипотеки под два процента утверждены. Со стороны акимата многодетным будут выдаваться сертификаты на один миллион тенге для первоначального взноса. В настоящее время проходят внутрибанковские процедуры, которые будут завершены к 17 июня. Среди этих людей есть те, кто стоял в очереди на жилье по семь-восемь лет. Они столько лет ждали, неужели нельзя подождать до 17-го числа, – говорит заместитель акима Нур-Султана.