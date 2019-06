Как шведская школьница-активистка стала номинанткой на Нобеля 2 3.06.2019, 15:57

К движению Греты Тунберг присоединилось около полутора миллионов человек из более чем 50 стран.

Чуть больше полугода назад шведская школьница впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Сегодня к ее протесту присоединились около 1,5 миллиона человек, а сама Грета претендует на Нобелевскую премию мира, пишет esquire.ru.

«Пятницы ради будущего»

20 августа 2018 года 15-летняя Грета Тунберг решила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. До парламентских выборов в стране оставалось тогда около трех недель. Грета взяла самодельный плакат с лозунгом Skolstrejk For Klimate («Школьная забастовка за климат») и пачку распечатанных флаеров с коротким текстом, объясняющим, почему она просиживает школьные часы у здания риксдага: «Мы, дети, часто не слушаем, что нам велят делать взрослые. Мы поступаем как взрослые. И если вам, взрослым, наплевать на мое будущее, то наплевать и мне. Меня зовут Грета, и я учусь в девятом классе. И я отказываюсь ходить в школу до парламентских выборов в стране».

В тот же день о девочке у риксдага стали писать в социальных сетях. К концу недели к протесту присоединились несколько десятков человек, некоторые члены парламента выразили Грете поддержку, а о забастовке рассказали ведущие шведские СМИ и местное телевидение.

8 сентября, за день до выборов, Грета объявила, что не собирается останавливаться, — и анонсировала «Пятницы ради будущего», призвав всех желающих присоединиться к ее борьбе и проводить протестные акции у зданий парламента во всех странах (на это ее вдохновила кампания против оружия, которую начали школьники из Флориды после того, как 17 человек были застрелены в школе). Идею поддержала молодежь по всему миру, юные неравнодушные активисты стали публиковать отчеты о своих акциях в инстаграме под хештегом #Fridaysforfuture.

«Некоторые люди могут просто позволить вещам идти своим ходом, но не я. Особенно если речь идет о вещах, которые беспокоят или печалят меня. Когда я была младше, учителя в школе показывали нам фильмы про пластик в океане, про то, что из-за глобального потепления полярные медведи голодают, и так далее. Я плакала, когда это смотрела. Мои одноклассники тоже переживали, но когда фильм заканчивался, они могли спокойно заниматься своими делами. Я так не могу. Эти кадры просто застряли у меня в голове», — рассказывала Тунберг The Guardian.

«Я так не могу» привело к тому, что в возрасте 11 лет у Греты развилась депрессия. Девочка перестала ходить в школу, есть и общаться с друзьями. Начались проблемы с одноклассниками, ведь она была не как все: врачи диагностировали у Греты и ее младшей сестры Беаты синдром Аспергера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) и избирательный мутизм, который проявляется в том, что человек не всегда способен разговаривать, когда этого от него требует социальная ситуация.

Благодаря своим особенностям Грета может часами концентрироваться на одной задаче. Однажды услышав о проблемах окружающей среды, девочка посвятила изучению этой темы годы, а потом от слов перешла к делу: отказалась от мяса, перестала покупать вещи без острой необходимости и летать на самолетах. Вскоре по правилам Греты стала жить вся семья: Тунберги установили в доме солнечные батареи, стали выращивать овощи на приусадебном участке и передвигаться на велосипедах (впрочем, у семьи есть электрокар, но они пользуются им только при крайней необходимости). Мама Греты, известная оперная певица Малена Эрнман (возможно, вы помните ее как участницу «Евровидения» от Швеции в 2009 году), по просьбе дочери перестала летать на самолетах и начала передвигаться только на поездах, как и сама Грета, — что не могло не сказаться на ее карьере.

«Быть не таким, как все, — это дар, — говорит Грета. — Моя особенность позволяет мне мыслить нестандартно и смотреть на мир категоричнее, видеть его в черно-белой гамме. Так я острее понимаю, что плохо, а что хорошо. И если бы я была такой, как все, я, например, не начала бы забастовку».

Грета не пытается всем понравиться и говорит то, что у нее на уме. Журналисты, которые общались с ней во время ее пятничных забастовок, пишут о ней следующее: «Ироничная, резкая. Иногда саркастичная. Полная противоположность тех, о ком принято говорить «милая».

Грета знает об этом и не отрицает, что может сильно разозлиться, если какие-то вещи кажутся ей неправильными. Однажды на школьной экскурсии в музей она нашла ошибку в статистике о том, как производство мяса влияет на окружающую среду, — и, не сказав ни слова, ушла, села на улице на ступеньках и молчала до тех пор, пока ее не спросили, что не так. Так же гневно девочка отреагировала на слова премьера Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что «Пятницы ради будущего» — это хорошо, но это трата учебного времени и дополнительная нагрузка для учителей. «И тем не менее политики потратили 30 лет на бездействие. И это немного хуже», — написала Грета в твиттере.

Грета утверждает, что пишет все свои речи сама (консультируется она только с учеными — для внесения ясности в сложную терминологию), понимает, насколько важен публичный образ (обратите внимание на ее неизменные косы) и как нужно общаться с журналистами. Когда девочка начинала свои акции у парламента, она запретила своей маме на них присутствовать — чтобы никто не подумал, что она тут не по своей воле или что это часть пиар-кампании. Дело в том, что незадолго до начала «Пятниц ради будущего» родители Греты выпустили книгу «Сцены из сердца», рассказывающую о том, как психические расстройства детей заставили их задуматься о здоровье планеты.

По словам Греты, она тщательно думает, какие вещи носит, что говорит и с кем дружит в Facebook, но, несмотря на это, все равно становится объектом критики — да, она ребенок с особенностями, но она же и публичная персона. В январе пристальное внимание привлекла фотография Тунберг, которая ехала в поезде на экономический форум в Давосе. На столе перед ней был стаканчик и сэндвич, обернутый в пластиковую упаковку, — недоброжелатели злорадствовали: почему борец за экологию до сих пор не отказался от пластика?

Потом начались обвинения в том, что за именем Греты Тунберг скрываются конкретные бизнес-инициативы. В частности, шведская газета Svenska Dagbladet писала, что предприниматель и пиар-специалист Ингмар Ренцхог, используя имя Греты, привлек около $1 миллиона на свой экостартап We Don’t Have Time. Девочка действительно с общалась с Ренцхогом и какое-то время состояла в молодежном совете организации, но категорически отрицает, что она или ее семья имели какое-либо отношение к сбору средств. Сам Ренцхог подтверждает: «Все думают, что я какой-то пиар-гений, стоящий за Гретой, который пишет ее речи и организовывает встречи с журналистами. Это неправда», — заявил он Vice.

Чего добивается Грета Тунберг

Замысел Греты состоит в том, чтобы пробудить в людях, особенно в политиках, беспокойство об изменениях климата и дать проблеме максимально широкую огласку.

«Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день. А потом начали действовать. Если ваш дом горит, вы не садитесь за стол и не говорите о том, как построите его заново, — сказала она на экономическом форуме в Давосе. — Когда ваш дом горит, вы выбегаете на улицу и и звоните пожарным. Это стиль мышления, который должен у нас быть».

Грета планирует бастовать до тех пор, пока правительство Швеции не примет необходимых мер, чтобы среднее повышение температуры на планете находилось в пределах 2 °C. Грета не взяла эти цифры с потолка — эти требования разработали ученые для Парижского соглашения по климату в 2015 году, и они вполне реальны. Достигнуть такого результата Тунберг предлагает сокращением выброса углекислого газа на 15%, как и предписывает соглашение.

Достижения

Как утверждает сама Тунберг, к движению Fridays for Future присоединилось около полутора миллионов человек из более чем 50 стран. Было проведено около 2000 акций в 123 странах на всех континентах, включая Антарктиду, — по примеру Греты и школьники, и взрослые выходят на улицы своих городов поодиночке и группами, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Журнал i-D назвал Грету Тунберг голосом поколения, Time включили ее в список 100 самых влиятельных людей 2019 года наравне с Мишель Обамой и премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. О девушке написали The Guardian, New Yorker и с десяток других уважаемых изданий. Еще Грета Тунберг приняла участие в конференции ООН, стала приглашенным спикером Ted x Stockholm и скоро выпустит книгу No One Is Too Small to Make a Difference («Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить») — сборник своих главных речей. И это даже не половина списка ее достижений за последний год.

Можно по‑разному оценивать публичный образ Греты Тунберг и требования, которые она озвучивает. Возможно, она не добьется значительных изменений, но именно благодаря ей о проблемах экологии задумались сотни тысяч молодых людей и эта тема стала освещаться на первых полосах всех мировых СМИ.

Масштаб вовлеченности молодежи в некоторых европейских странах оказался настолько велик, что власти даже попытались связать это с некими «внешними силами». Канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе неудачно упомянула экопротесты в контексте гибридной войны России и манипуляции общественным мнением во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «В Германии сейчас протестуют дети, выступая за защиту климата, — и это действительно важная проблема. Но сложно вообразить, что дети спустя годы и без чьего-либо внешнего воздействия вдруг осознали, что должны принять участие в этом процессе», — заявила Меркель. Это жутко разозлило общественность. До такой степени, что канцлеру Германии пришлось объяснять свои слова: это был пример мобилизации в интернете, а на самом деле она активно поддерживает активную молодежь и т. д.

В Бельгии министру экологии Бельгии Жоке Шовигле и вовсе пришлось уйти в отставку. Она назвала протестующих школьников и студентов «прогульщиками» и заявила (ссылаясь на данные органов госбезопасности), что климатические демонстрации — это нечто большее, чем спонтанные акции солидарности. Разразился скандал, бельгийские спецслужбы заявили, что не сообщали ничего подобного, после чего Шовигле, буквально рыдая, объявила о своей отставке.

К слову, и эти обвинения Грета Тунберг не оставила без ответа. «Они отчаянно пытаются перевести внимание с климатического кризиса и сменить тему. Они не хотят говорить об этом, потому что знают, что не смогут выиграть в этом бою. Потому что знают, что не выполнили свою домашнюю работу», — заявила она на пресс-конференции после своей речи в Европейском социально-экономическом комитете (среди ее слушателей был, например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер).

«Надеюсь, Меркель не имела ввиду то, что мы русские шпионы. Возможно, это был плохой перевод. Потому что это звучит абсурдно», — пожав плечами, сказала Грета.

Не каждый в возрасте 16 лет (Грете на тот момент уже исполнилось 16) вступает в публичную полемику с канцлером Германии и получает поддержку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, экс-президента США Барака Обамы и номинацию на Нобелевскую премию мира. Грета Тунберг прямо сейчас борется не только за экологию, но и за право детей говорить то, что они считают важным, и быть услышанными.

«Я всего лишь посланник, но вся ненависть обращена на меня. Я не говорю ничего нового, я просто повторяю то, о чем ученые говорят на протяжении десятилетий. Я согласна с вами: мне слишком мало лет, чтобы этим заниматься. Но поскольку никто ничего не делает и наше будущее находится под угрозой, мы чувствуем необходимость продолжать».