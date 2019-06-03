Начались финансовые и технические переговоры по загрязненной нефти в «Дружбе» 3.06.2019, 16:10

Российская «Транснефть» села за стол переговоров с европейскими партнерами.

В Москве продолжаются переговоры по ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба". Их участники сейчас обсуждают технические и финансовые аспекты проблемы. Ожидается, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок. Об этом сообщает ТАСС со слов заместителя министра энергетики России Павла Сорокина.

"Сейчас проходит встреча между российскими поставщиками нефти, компанией-поставщиком, то есть "Транснефтью", и европейскими клиентами, контрагентами, в том числе трейдерами", — сказал российский чиновник.

Он пояснил, что "дорожная карта" была подписана с представителями Беларуси и европейскими клиентами. Она, по словам Сорокина, выполняется. "Но здесь важно понимать, что взаимоотношения между контрагентами — то есть между поставщиками и покупателями — это отдельные взаимоотношения между двумя сторонами, эти переговоры они будут проводить сами дополнительно. Мы сейчас обсуждаем общие принципы", — добавил замминистра.

Напомним, что поставки грязной российской нефти начались в конце апреля по трубопроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был прерван, на Мозырском НПЗ от некачественного сырья испортилось дорогостоящее оборудование. Поставки чистой нефти были возобновлены еще в мае. Также российская сторона занялась откачкой загрязненного сырья.