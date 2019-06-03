Что сейчас происходит с минским «Динамо» 3.06.2019, 16:25

В cтоличном футбольном клубе время глобальных перемен.

После того, как Экономический суд Минска отдал клуб в управление Мингорисполкому, в его структуре пошли перестановки. Во-первых, в кресле генерального директора Сергея Перникова заменил экс-главный тренер мини-футбольной «Столицы» Андрей Толмач. Во-вторых, товарищ Толмача Юрий Поклад вот-вот начнет рулить клубной селекцией, а спортдир и начальник команды Виталий Булыга в понедельник оставит клуб. В-третьих, «Динамо» уже покинул тренерский штаб Романа Пилипчука за исключением Радислава Орловского. Во вторник к работе с «бело-голубыми» приступит Сергей Гуренко, который в конце мая мог возглавить «Иртыш».

«Трибуна» рассказывает, что сейчас происходит в клубе.

В «Динамо» только частично закрыты долги по зарплате

Весной минчанам пришлось непросто. Все из-за того, что никто толком не понимал, кто на самом деле финансирует клуб. Дошло до того, что в конце мая журналист Николай Ходасевич сравнил «Динамо» с «брошенной собакой» и рассказал, что в клубе порядка трех месяцев не начисляют зарплату. Такое с минчанами случилось впервые за 20 лет. Денег не видели не только тренеры и футболисты, но и все остальные работники клуба. По словам защитника Виталия Дьякова, Сергей Перников обещал, что все вопросы по выплатам будут закрыты до начала лета.

Как стало известно Tribuna.com, обещание экс-гендира минчан выполнено частично. На карточки футболистов перечислили примерно третью часть долгов. Новые боссы «бело-голубых» обещают решить вопрос в ближайшее время.

Новое руководство предлагает футболистам перезаключить контракты на более скромных условиях

Из-за «временно нестабильной финансовой ситуации» руководство «бело-голубых» предложило игрокам и тренерам пересмотреть контракты. По версии официального сайта из-за этого боссам минчан не удалось найти общий язык со штабом Пилипчука – тренер покинул клуб. Вероятнее всего, его примеру последуют легионеры «бело-голубых». По словам людей, близких к руководству клуба, иностранцам предлагают существенно ужаться. В свою очередь представители легионеров «Динамо» говорят, что если в ближайшее время перед их игроками полностью не закроют долги по зарплате, то в адрес клуба поступит несколько исков.

Интересно, что урезать зарплаты предлагают не только легионерам, но и некоторым белорусам. Причем по новым соглашениям им дают условия плюс-минус сопоставимые с теми, что есть у футболистов «Минска».

Гуренко уже думает, как усилить состав

Пока Сергей Витальевич официально не вступил в должность, но уже начал работать над селекцией. По информации Tribuna.com в конце прошлой недели Гуренко позвонил нескольким футболистам «вышки» и поинтересовался возможностью сотрудничества. Кажется, в «Динамо» намечаются серьезные кадровые перемены, ведь не все футболисты, которые сейчас находятся в ростере «бело-голубых», подойдут под модель нового тренерского штаба минчан.

Пилипчук хотел привить «Динамо» комбинационный футбол, основанный на контроле мяча в центре поля и игре первым номером. Украинец формировал состав под свое видение, делая ставку на техничных, но не очень скоростных и агрессивных исполнителей. Гуренко же предпочитает более контратакующий и агрессивный футбол. Его коронка – схема с тремя центральными защитниками с насыщенным центром поля и быстрыми крайками. Гуренко нужны бегунки-бойцы, способные выполнять большой объем черновой работы. Таких пока не видно в нынешнем «Динамо».