Российский бизнесмен Вексельберг заявил, что санкции США стали для него «тотальным кризисом в жизни» 10 3.06.2019, 16:57

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Виктор Вексельберг

За год с момента введения санкций он потерял почти $3 миллиарда.

Глава совета директоров «Реновы», российский бизнесмен Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США, пишет РБК.

«Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация <...> Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» — сказал бизнесмен.

Вексельберг также усомнился в том, что попал в санкционный список из-за контактов с президентом Владимиром Путиным: «Конечно же, я встречался с господином Путиным. Но многие с ним встречались, и встречались чаще, есть и те, у которых с ним больше вопросов для обсуждения. Многие говорят мне, что [за решением США ввести санкции] стоит что-то еще».