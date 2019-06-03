Видеофакт: В Минске поднялся пылевой вихрь 3 3.06.2019, 17:11

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На камеру жителя столицы попало довольно редкое атмосферное явление.

Третьего июня один из читателей tut.by в Минске заснял на видео нечто, напоминающее небольшой вихрь.

По словам пользователя, приславшего видео в редакцию, смерч ему удалось заснять сегодня возле стройки на территории бывшего аэропорта «Минск-1» и улицы Аэродромной.

За разъяснением журналистыобратились к пользователю Twitter «Блізкі космас», который известен своими комментариями по поводу погодных явлений. По его словам, в ролике запечатлен пылевой вихрь, который в англоязычных странах еще называют «пылевым дьяволом» (англ. dust devil).

Пыльный вихрь, или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и может переносить их на сотни метров.