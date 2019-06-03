Святослав Вакарчук: Нам нужно создать еще одну революцию 2 3.06.2019, 17:15

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Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Задача украинской партии «Голос» будет именно в этом.

Лидер украинской партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что своей целью видит сейчас развитие больше, чем партии - движения "настоящих изменений в политике".

Об этом он рассказал в интервью сensor.net.

"Мы хотим новых людей в политике. Поэтому когда закончатся выборы, мы вернемся к более основательной перестройки нашей сети. Потому что в выигрыше парламентских выборов не заканчивается наша идея", - рассказал Вакарчук.

"Сразу, как только пройдут парламентские выборы, у нас, кроме того, чтобы начинать влиять на работу непосредственно в парламенте, будет большая дорога. В частности, я своей целью вижу развитие структуры, партии; возможно, даже, я бы сказал, движения - более , чем партии - движения "Голос", движения настоящих изменений в политике, изменений поведенческих. Нам нужно создать еще одну революцию. На этот раз - не на Майдане", - заявил лидер "Голоса".

Он отметил, что подразумевает революцию "в головах".

"Я считаю, что наша партия может стать проводником такой революции. Потому что нам честно нужно менять себя, а не только выгонять стариков и заводить новых. Потому что и новые люди, и мы с вами, - даже если мы стоим на положительных новых человеческих принципах - все-таки заражены вирусом этого постсоветского. И нам нужно и в себе делать эти изменения. И задача движения "Голос" будет именно в этом", - рассказал Святослав Вакарчук.