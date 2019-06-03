Активисты будут патрулировать Куропаты 1 3.06.2019, 17:25

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Фото: Reuters

Защитники урочища считают, что только таким образом они могут защитить мемориал от вандалов.

Сегодня активисты провели пресс-конференцию, посвященную 31-летию открытию правды о Куропатах, сообщает «Радыё Свабода».

Молодофронтовец Иларион Трусов обратил внимание на то, что так и не прекратились акты вандализма в Куропатах. Последний случай произошел 1 июня, когда неизвестные разбросали и повредили свечи и цветы на возвышенности, где стоят мемориальный камень и памятный знак, посвященный трагедии в Куропатах.

Хулиганы до сих пор не найдены, хотя в этом лесу, по словам руководства Боровлянского спецлесхоза, стоят видеокамеры. По этой причине «Молодой фронт» возобновляет куропатские патрули.

«Договорились, что такие патрули, как были зимой, когда разрушили скамью Клинтона, опять восстановим. Дежурство будет скоординировано с другими организациями», - добавил активист.