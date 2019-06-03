Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II 2 3.06.2019, 17:34

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Фото: Samir Hussein/WireImage

Президент США вместе с женой отобедает в обществе королевы Великобритании.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец, где вместе с женой Меланией отобедает в обществе королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Незадолго до полудня перед Букингемским дворцом собрались толпы людей, которые наблюдали за тем, как вертолет Трампа приземляется на дворе.

Возле вертолета Трампа с женой от имени королевы встречал принц Чарльз с герцогиней Корнуольской. После этого президентскую чету на крыльце встретила сама королева.

После этого они направились на частный ланч.

Далее Трампа с женой ждет поездка в Вестминстерское аббатство и чаепитие с принцем Чарльзом и его женой.

Позже королева будет принимать большой банкет в Букингемском дворце, на котором также будут герцог и герцогиня Кембриджские.