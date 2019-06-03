Три пути Александра Глеба 3 3.06.2019, 17:48

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Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Какие варианты есть у одного из лучших футболистов суверенной Беларуси.

На днях Александр Глеб в очередной раз покинул БАТЭ. Это расставание вполне предсказывалось — 38-летний ветеран в высшей лиге-2019 отыграл лишь 17 минут, а в большинстве матчей просто не попадал в заявку. А что, собственно, дальше? Давайте порассуждаем, какие варианты есть у одного из лучших футболистов суверенной Беларуси, пишет "Прессбол".

ПУТЬ 1-й — прощальный и красивый

Это, пожалуй, самый прозаичный вариант. Сам Глеб намекал, что нынешний год станет для него последним в профессиональной карьере. Даже не намекал — говорил прямо. Но вряд ли мы ожидали, что год этот для Александра закончится уже в мае-июне. Вопроса здесь, вероятно, два. Первый — в мотивации, которую, вполне возможно, Глебу в клубном футболе отыскать уже не так просто. Тем более в чемпионате Беларуси. Второй — в общем состоянии здоровья и физической готовности. В любом случае, для Алексея Баги одного желания и старания Александра на тренировках, судя по всему, не хватило. А потому пробиться в основу БАТЭ Глеб так и не сумел. Есть еще сборная, где он своего последнего слова не сказал. Но на ближайшие матчи Глеба не вызвали, что было вполне ожидаемо.

"Принято решение, что это мой заключительный год в футболе. До конца года? Посмотрим. Контракт до зимы". Но до зимы Александр не доиграл. И если читать это интервью, данное перед мартовскими матчами сборной, между срок, то можно вычитать — если не доиграю до зимы в БАТЭ, то могу закончить раньше. Это всего лишь предположение, но оно имеет право на жизнь.

В таком случае все упирается в... прощальный матч. Как такой знаковый для страны футболист может завершить карьеру без прощального матча? Или у нас каждый второй выступает в топ-клубах, играет в финалах Лиги чемпионов и, в конце-концов, ее выигрывает? Но везде есть свое "но". В данном случае — желание самого Глеба. Который все в том же интервью сказал как отрезал: "Я не собираюсь делать прощальный матч". Но там же оговорка — если БАТЭ предложит, будем думать. А год назад Александр о прощальном матче все же задумывался. И даже расспрашивал по этому поводу бывшего партнера по "Арсеналу" Томаша Росицкого, на аналогичном мероприятии которого белорус поиграл.

Прощальный матч такой футбольной величины — это было бы, безусловно, событие в белорусском спорте. И оно вполне могло бы собрать стадион "Динамо", при должной организации, разумеется. И ведь план у Глеба был. "Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось. Вторая команда — из игроков сборной Беларуси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата".

Конечно, все это стоит больших денег. Разумеется, нужно ждать окончания Европейских игр и легкоатлетического матча Европа-США — тогда самая большая арена в стране будет свободна. И, естественно, нужна, так сказать, политическая воля самого Глеба и борисовского клуба. Но это было бы очень яркое и красивое завершение большой истории. Ведь Александр безусловно заслужил, чтобы его на игроцкую "пенсию" провожала 22-тысячная арена благодарных родных болельщиков. Вспомните, как белоруса встречали на "Эмирейтс" зимой. Разве мы хуже?

ПУТЬ 2-й — продолжение следует

Если в клубном футболе Глеб свои последние слова уже давно сказал, то в сборной еще есть дельце. Которое вполне может стать делом всей второй половины карьеры. Речь о Лиге наций и перспективах выхода на топ-турнир. А таких осязаемых перспектив у национальной команды никогда доселе не было. Но чтобы "дотянуть" до марта 2020-го, хорошо бы иметь игровую практику. Вот и мотивация для продолжения карьеры в чемпионате Беларуси.

Здесь Глеб может быть ко двору фактически в любой команде, кроме, пожалуй, брестского "Динамо" и "Шахтера". Да и то просто потому, что там и без него все неплохо работает, а конкуренция в центре поля довольно острая. То, что на уровне высшей лиги Александр играть еще способен, вряд ли подлежит сомнению. Может, не по полному матчу, но на 50-60 минут энергии однозначно будет хватать.

Пример мы видели в поединке со сборной Северной Ирландии, где Глеб в плане видения поля и игры на обострение выделялся на фоне лучших белорусских футболистов. А если смог на "Виндзор-Парк", то почему не сможет, например, в условной "Ислочи"? Тем более информация об интересе "волков" к звездному футболисту фигурировала в медиа еще год назад. Почему бы не вернуться к теме сейчас, когда команда Виталия Жуковского строит большие планы? Конечно, здесь несколько нюансов. Хватит ли здоровья? Будет ли желание тратить его в довольно тяжелом и требовательном в плане физических кондиций чемпионате? Что, наконец, по финансам? Да и в интервью Глеб в последнее время не говорил о желании играть в Беларуси где-нибудь, кроме БАТЭ. Но не будем этот вариант исключать, рабочий ведь.

ПУТЬ 3-й — заморский

В том же мартовском интервью Глеб признался — у него было предложение из Юго-Восточной Азии. Предложение хорошее по финансам, что немаловажно. И интересное для самого Александра в плане нового опыта и небывалых впечатлений. Но белорус в Азию не полетел. Решающим фактором тогда стала беременность супруги.

Такое развитие, а точнее завершение карьеры тоже имеет право на жизнь. На этой планете есть много чемпионатов, где боссы готовы платить хорошие деньги ветеранам. Безусловно, может найти свою команду и Глеб. Или команда может найти его. "Самому хотелось себя попробовать на Востоке? Для разнообразия можно было бы и там попробовать", — говорил Александр. То бишь возможность отъезда за моря не исключал.

Но этот путь прямо сейчас маловероятен. Причем по той же причине, что в прошлый раз. Семейство Глеба ждет прибавления, и в этой ситуации он вряд ли решится на перелет в другую страну, тем более экзотическую.