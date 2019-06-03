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Нейросеть превратила Арнольда Шварценеггера в Сильвестра Сталлоне

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  • 3.06.2019, 17:55
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Теперь фильм «Терминатор» можно посмотреть с другим актером в главной роли.

Ютьюбер Ctrl Shift Face с помощью нейросети заменил Арнольда Шварценеггера во втором «Терминаторе» на другого героя боевиков 1990-х — Сильвестра Сталлоне, пишет «Медуза».

Ролик начинается с отрывка из комедии Джона Мактирнана «Последний киногерой». В ней мальчик по имени Дэнни Мадиган с помощью волшебного билета попадает внутрь фильма про своего любимого персонажа боевиков. Его, конечно же, играет Арнольд Шварценеггер. А роль терминатора там исполнил Сильвестр Сталлоне.

Вот как это выглядело в «Последнем киногерое»:

Теперь благодаря Ctrl Shift Face можно посмотреть, как бы выглядел Сталлоне в образе терминатора (и с голосом Шварценеггера). И, если честно, разница невелика — оба актера смотрятся весьма пугающе.

Также в начале мая Ctrl Shift Face заменил лицо актера Билла Хейдера («Барри»), пародировавшего Шварценеггера, на реальное лицо Шварценеггера. Результат… м-м-м, странный!


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