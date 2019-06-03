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Умер последний участник восстания в Собиборе

  • 3.06.2019, 18:10
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Семен Розенфельд выжил в концлагере в Минске, сбежал из Собибора и оставил на рейхстаге надпись «Барановичи-Собибор-Берлин».

Последний выживший участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд скончался в больнице в Израиле в возрасте 96 лет.

Об этом Израильская корпорация телерадиовещания сообщает в понедельник, 3 июня, передает DW.

"Мы помним всех жертв, а также героев восстания в Собиборе. Мы никогда не забудем", - написал официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон в своем микроблоге Twittter.

Семен Розенфельд выжил в концлагере в Минске, сбежал из Собибора и оставил на рейхстаге надпись «Барановичи—Собибор—Берлин».

Единственное успешное лагерное восстание Второй мировой войны

Нацистский концлагерь Собибор действовал на территории Польши с мая 1942 по октябрь 1943 года. Массовый побег из Собибора 14 октября 1943 года считается единственным успешным лагерным восстанием в истории Второй мировой войны.

В период с апреля 1942 года по осень 1943 в этом концлагере было уничтожено по меньшей мере 250 тысяч человек. После восстания узников нацисты уничтожили лагерь, чтобы скрыть следы преступления.


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