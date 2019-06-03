Умер последний участник восстания в Собиборе 3.06.2019, 18:10

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Семен Розенфельд выжил в концлагере в Минске, сбежал из Собибора и оставил на рейхстаге надпись «Барановичи-Собибор-Берлин».

Последний выживший участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд скончался в больнице в Израиле в возрасте 96 лет.

Об этом Израильская корпорация телерадиовещания сообщает в понедельник, 3 июня, передает DW.

"Мы помним всех жертв, а также героев восстания в Собиборе. Мы никогда не забудем", - написал официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон в своем микроблоге Twittter.

Semyon Rosenfeld, the last living survivor of the Sobibor death camp, passed away. More than 250 thousand Jews were exterminated in this German death camp built on Polish soil. We remember all the victims, as well as the heroes of the Sobibor uprising. We will never forget 🇮🇱 pic.twitter.com/AslQ6bMfxz — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) June 3, 2019

Семен Розенфельд выжил в концлагере в Минске, сбежал из Собибора и оставил на рейхстаге надпись «Барановичи—Собибор—Берлин».

Единственное успешное лагерное восстание Второй мировой войны

Нацистский концлагерь Собибор действовал на территории Польши с мая 1942 по октябрь 1943 года. Массовый побег из Собибора 14 октября 1943 года считается единственным успешным лагерным восстанием в истории Второй мировой войны.

В период с апреля 1942 года по осень 1943 в этом концлагере было уничтожено по меньшей мере 250 тысяч человек. После восстания узников нацисты уничтожили лагерь, чтобы скрыть следы преступления.