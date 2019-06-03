Нефть может подешеветь до $50 5 3.06.2019, 20:23

2,057

Эксперты рассказали, почему цены на нефть резко пошли вниз.

С начала апреля до середины мая стоимость нефти марки Brent держалась выше $70 за баррель. Но к концу прошлой недели цены резко пошли вниз. В последний день мая котировки опустились ниже $65 за баррель. В первый рабочий день июня падение продолжилось: за несколько часов нефть подешевела до $60 за баррель. А затем также интенсивно начала дорожать, пишет РБК.

Такое поведение котировок называют волатильностью . Это значит, что цены способны быстро уйти в минус, а затем также быстро отыграть все потери. Биржевые аналитики назвали пять причин, которые объясняют происходящее с нефтью:

торговая война между США и Китаем;

пошлины США в отношении Мексики;

риск замедления мировой экономики и угроза наступления рецессии ;

рост числа работающих буровых установок в США;

уход инвесторов в защитные активы;

Фактор Мексики в этом списке является относительно новым — о 5%-ных пошлинах на мексиканский импорт власти Соединенных Штатов объявили на прошлой неделе.

Почему Мексика важна для цен?

Аналитики Sberbank CIB подсчитали, что нефтепереработчики США ежедневно импортируют из Мексики от 0,6 млн до 0,7 млн баррелей нефти. По данным брокерской компании PVM, благодаря 5%-ным пошлинам, которые вступят в силу 10 июня, стоимость суточного импорта для американских нефтепереработчиков вырастет на $2 млн.

Это заставит США переключиться на сырье из других, более отдаленных регионов, что повлияет на мировой спрос нефти и на американскую экономику.

Из-за чего падение остановилось

Компания «Открытие Брокер» объяснила переход от падения к росту заявлением министра природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха. Он пообещал, что ближневосточное королевство вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ продолжат поддерживать цены на нефть.

На практике это означает, что экспортеры нефти сохранят ограничения на добычу. В сочетании с обвалом добычи в Иране и Венесуэле такие действия могут спровоцировать локальный дефицит сырья — а это стимулирует удорожание нефти.

Кроме того, в Норвегии может быть объявлена забастовка работников нефтедобывающей отрасли, что, вероятно, сократит добычу в стране почти на 10%. Два этих фактора и вмешались в котировки.

Продолжит ли нефть падать (и как долго)?

В компании «Велес Капитал» полагают, что среднесрочная коррекция нефтяных котировок исчерпала себя, а потому в ближайшее время падение остановится. Если же этого не произойдет и цены опустятся ниже $60 за баррель, Brent может подешеветь до $50, уверены эксперты.

На нефть способна повлиять и политика Федерального резерва США по базовой процентной ставке. На этой неделе с заявлением выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а заседание ведомства пройдет 19 июня.