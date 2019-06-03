Сватовство майора 1 Антон Орехъ

3.06.2019, 18:46

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Антон Орехъ

Российское государство все глубже вторгается в частную жизнь граждан и залезает им уже чуть ли не в кровать.

Этих ребят точно не перешутишь. Если раньше юмористы, а потом стэндаперы тужились, сочиняя веселые истории, похожие на реальную жизнь, то теперь можно выходить к публике и зачитывать по ролям ленту новостей, а также постановления судов, полицейские протоколы, законы депутатов и распоряжения контролирующих органов.

Роскомнадзор добрался до «Тиндера» и по этому поводу ржот не только «Тиндер». Не исключено, что товарищи майоры, лейтенанты и прапорщики просто решили совместить приятное с полезным, и если уж они сами круглые сутки сидят в «Тиндере», то почему бы еще не делать это под видом государственной службы? И ты не просто будешь девчонок клеить, а ловить, таким образом, террористов – или кого они там ловить собираются в «Тиндере».

Тут самое время сказать, что государство всё глубже вторгается в частную жизнь граждан и залезает им уже чуть ли не в кровать. Но это будет правдой лишь отчасти.

Российское государство, помимо прочих достоинств, хорошо известно надуванием щёк. Репрессивные законы помогают освоить бюджет, отпущенный на борьбу с воображаемыми угрозами и картонными врагами. Репрессивные законы помогают оправдать существование целой армии чекистов, полицейских, росгвардейцев, роскомнадзоровцев.

Поэтому они регулярно ловят шпионов, экстремистов, иностранных агентов, сочиняя на ходу фантастические по своей нелепости дела.

Зато все видят, что служба идет, спецслужбы работают, а штат не только не нужно сокращать, но желательно увеличить с одновременным повышением зарплаты.

Не переживайте за свой «Тиндер» – никто вашу переписку читать не станет. Физически отследить все эти гигантские объемы сообщений и стикеров невозможно. Точно так же, как никто не прослушивает все разговоры всех сотовых операторов и не читает все ваши смс-ки.

Закон Яровой дает возможность добраться до контактов конкретного человека, но не будем наивны – такая возможность была и прежде и безо всяких специальных законов.

Всё это нужно, чтобы заставить вас думать, что вы под колпаком, и чтобы начальство думало, что у него всё под контролем. Правда, чем больше такого вмешательства, тем больше иронии и раздражения оно вызывает.

Власти пытаются держать на поводке пару сотен оппозиционеров, а реально влезают в жизнь миллионов аполитичных граждан, потихоньку настраивая их против себя. Но кто там об этом думает?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»