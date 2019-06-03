В РФ расширили «черный список» белорусских предприятий

В РФ расширили «черный список» белорусских предприятий4
- 3.06.2019, 19:02
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Очередной жертвой Россельхознадзора стал Гродненский мясокомбинат.
В России расширили "черный список" белорусских предприятий. С 3 июня временные ограничения введены на поставки продукции Гродненского мясокомбината.
Как информирует пресс-служба Россельхознадзора, в колбасных изделиях предприятия были выявлены запрещенные вещества: некоторые впервые, другие — повторно.
Также Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий из Ляхович, Волковыска, Молодечно, Мозыря и других городов. Причиной такого решения названы выявленные нарушения.