В РФ расширили «черный список» белорусских предприятий 4 3.06.2019, 19:02

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Очередной жертвой Россельхознадзора стал Гродненский мясокомбинат.

В России расширили "черный список" белорусских предприятий. С 3 июня временные ограничения введены на поставки продукции Гродненского мясокомбината.

Как информирует пресс-служба Россельхознадзора, в колбасных изделиях предприятия были выявлены запрещенные вещества: некоторые впервые, другие — повторно.

Также Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий из Ляхович, Волковыска, Молодечно, Мозыря и других городов. Причиной такого решения названы выявленные нарушения.