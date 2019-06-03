Борис Джонсон официально включился в борьбу за пост премьера Великобритании 4 3.06.2019, 19:15

Бывший глава МИД Великобритании намерен устранить причины, из-за которых британцы проголосовали за выход из ЕС.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон официально объявил о начале своей избирательную кампании с целью получить должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передает nv.ua.

По словам Джонсона, необходимо устранить причины, из-за которых британцы проголосовали за выход из ЕС в 2016 году.

Он отметил, что Британии необходимо улучшение системы образования, инфраструктуры, условий окружающей среды и здравоохранения. Он также призвал британцев к «единству».

«Главный урок референдума 2016 года — это то, что слишком многие чувствуют себя ни с чем, они не могут в полной мере участвовать в жизни нашей страны», — сказал Джонсон.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2019

По мнению британских СМИ, Джонсон является наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку после того, как Палата общин поддержит ее соглашение о Brexit с ЕС.