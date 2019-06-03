В Нарочи нашли инспектора ГАИ в коме 3.06.2019, 19:21

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Работника ГАИ в коме и с кровотечением из ушей нашли неподалеку от развлекательного центра «Вега».

Автоинспектор дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Мядельского района был обнаружен в состоянии комы в курортном поселке Нарочь вчера, 2 июня, сообщает «Белсат» со ссылкой на телеграм-канал NEXTA.

Работника ГАИ в коме и с кровотечением из ушей нашли неподалеку от развлекательного центра «Вега», расположенного возле санатория «Нарочь». По сведениям источника, милиционер К. находился в это время не на службе, а отдыхал.

По неподтвержденной информации, он был госпитализирован в отделение реанимации Молодеченской центральной районной больницы. Пока медики не выяснили, в результате чего наступила кома.

NEXTA также пишет, что в сводках происшествий с личным составом ГАИ этого инцидента нет.

В Мядельском РУВД дежурный заявил belsat.eu, что «не уполномочен давать такую информацию» и посоветовал обращаться в областное управление. Там, в свою очередь, на звонок не ответили.