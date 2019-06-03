Вышел трейлер масштабного фильма про Янку Купалу 3.06.2019, 19:45

Премьера запланирована на 17 декабря, на День белорусского кино.

Киностудия «Беларусьфильм» показала трехминутный трейлер масштабного проекта — фильма «Купала» про классика белорусской литературы. Сегодня видеоролик был опубликован на YouTube-канале студии. Режиссер ленты — Владимир Янковский, а главную роль сыграл латвийский актер Николай Шестак, передает «Онлайнер».

Съемки фильма проходили в Музее народной архитектуры и быта, на площадке под Смолевичами и в Минске. Про сам фильм пока информации не так много, потому что его создатели не дают интервью и не рассказывают про нюансы съемочного процесса.