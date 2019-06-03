Брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер» идут по чемпионскому графику по итогам первой трети ЧБ 3.06.2019, 20:03

Фото: пресс-служба брестского "Динамо".

Согласно статистике, 80% набранных командой очков соответствуют чемпионскому графику.

Брестское "Динамо", БАТЭ и "Шахтер" по итогам первой трети высшей лиги-2019 соблюдают чемпионский график, передает pressball.by.

Согласно статистике, 80 процентов набранных командой очков, как правило, соответствуют чемпионскому графику — в полноценных двухкруговых турнирах такого лишь однажды не хватило для завоевания золота.

В 1996 году ставшее вторым столичное "Динамо" с 83,3 процента баллов (75 из 90 возможных) пропустило вперед мозырский МПКЦ, у которого показатель был еще выше — 84,4 (76/90). Сейчас же золотой график соблюдают брестское "Динамо" (86,7), БАТЭ и "Шахтер" (по 80,0)! А предыдущий раз сразу три клуба имели не менее чем по 24 очка после десяти игр со старта в том же 1996-м: МПКЦ (27), минские "Динамо" (25) и "Атака-Аура" (24).