Гнать или не гнать: какие авто пригоняют из Европы белорусы? 3.06.2019, 21:01

Разочаровавшись в машинах с российского рынка, белорусы все чаще обращают свой взор на Европу.

Разочаровавшись в машинах с российского рынка, и отчаявшись найти что-то «живое» на рынке местном, многие белорусы все чаще обращают свой взор на Европу, откуда по-прежнему можно пригнать авто. Причем с «честной» биографией, в отличном состоянии и по цене, заметно ниже, чем в Беларуси.

Abw.by посмотрел, каким же маркам и моделям отдают предпочтение белорусы.

Очевидно, что два самых ключевых параметра при заказе авто из Европы – это возраст машины и объем ее двигателя. С первым параметром особо не «поиграешь»: самым выгодным вариантом является автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет, поскольку размер таможенных платежей в этом случае получается самым минимальным. Для более молодых или более старых авто ставки заметно выше, что делает их покупку менее привлекательной.

Та же история и с объемом двигателя - ставка «до 1,5 литра» является наиболее привлекательной, потому что в этом случае получается более-менее оптимальный баланс мощности двигателя и размера таможенных платежей. Для примера: таможенные платежи за авто с объемом двигателя 1461 «кубик» составят 2484 евро, а если это будет мотор объемом 1598 «кубиков», то придется заплатить уже 3995 евро. За объем 1997 «кубиков» платежи составят уже 5392 евро.

В свете вышеописанного вполне логично, что одним из самых популярных вариантов для пригона, согласно статистике аукциона Exleasingcar.com, являются автомобили с двигателем Renault K9K, который обозначается аббревиатурой 1.5 dCi. Да, с точки зрения надежности это не самый выдающийся агрегат, однако возможность сэкономить на таможенных платежах делает его весьма привлекательным. К тому же, данный турбодизель устанавливался не только на модели Renault, но и на Nissan, Suzuki, Mercedes-Benz и даже Infiniti!

И что же из этого многообразия моделей предпочитают белорусы? На первом месте среди авто, оснащенных двигателем К9К, естественно, Renault – стабильным спросом пользуются минивэны Scenic/Grand Scenic, хэтчбеки и универсалы Megane, практичные Kangoo и компактные Clio. Хотя периодически любители экзотики интересуются европейскими Kaptur, Kadjar и даже Talisman! Причем многие клиенты сознательно выбирают автомобили с большими пробегами, чтобы итоговая цена была ниже.

Что почем? Приведем реальные примеры покупок. За находящийся в Голландии турбодизельный Scenic 2014 года выпуска с пробегом 139 тысяч километров покупатель отдал 4.890 евро (доставка до Мариямполе стоит 410 евро). Более вместительный Grand Scenic из Франции с пробегом 157 тысяч километров обошелся клиенту в 5000 евро (доставка – около 500 евро). А вот такой же «Гранд», то же из Франции, но 2016 года выпуска и с пробегом 73 тысячи километров, стоил уже 8700 евро. Кстати, «обычные» Scenic заметно дешевле: самые доступные варианты были куплены за 3900 евро.

Хэтчбеки и универсалы Megane представлены в больших количествах, но цена сильно колеблется в зависимости от пробега. Скажем, машина 2015 года с пробегом 209 тысяч из Бельгии (доставка – около 400 евро) обошлась клиенту в 4100 евро, а такая же машина с итальянского рынка, но с пробегом 112 тысяч, стоила 5300 евро. Доставка до Мариямполе – около 500 евро, в зависимости от региона.

Пройдемся по экзотике: за Talisman 2016 года выпуска из Франции, с пробегом 155 тысяч километров, клиент заплатил 7555 евро. Другой выбрал Kadjar, тех же лет и в том же регионе, и за машину с пробегом 129 тысяч километров заплатил 9400 евро. А европейский Captur тех же лет, также из Франции, с пробегом 130 тысяч, обошелся клиенту в 6600 евро.

Что касается других автомобилей с мотором К9К, то на них спрос заметно ниже (в сравнении с Renault). Чаще других клиенты обращают внимание на кроссовер Nissan Qashqai – одна машина 2015 года выпуска с пробегом 148 тысяч километров обошлась клиенту в 10008 евро, а другая, из Голландии, с пробегом 199 тысяч, стоила 9300 евро. Самый дешевый Qashqai был также куплен в Голландии: за машину 2015 года с пробегом с пробегом 198 тысяч клиент заплатил 8615 евро.

Что интересно: если вам не принципиален именно кроссовер, то с дизелем К9К можно пригнать другие, еще более интересные автомобили. Например, Mercedes-Benz B-класса: машина 2015 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров была куплена в Голландии за 7111 евро! А другой клиент купил экзотический Infiniti Q30 2016 года за 9998 евро. Пробег – 118 тысяч.

Однако не К9К единым живет европейский рынок. Несмотря на значительную разницу в размере таможенных платежей, белорусы часто предпочитают менее проблемный дизель от Peugeot/Citroen объемом 1560 «кубиков». У Citroen бесспорным лидером является вэн Grand C4 Picasso. Согласно статистике аукциона за 2018 год, самый дешевый «гранд» был куплен во Франции: за машину 2014 года на «автомате», с пробегом 205 тысяч, клиент заплатил 5450 евро. В том же регионе был куплен и самый дорогой экземпляр: за машину 2016 года на «автомате», с пробегом 148 тысяч, заплатили 7500 евро.

Как обычно, весьма популярен у белорусов и VW, и наибольшим спросом пользуются седаны и универсалы Passat с 1,6-литровым турбодизелем. Хотя встречаются и оригиналы, выбирающие 2-литровую модификацию, но их в разы меньше.

Самый доступный Passat 1.6 TDI был найден в Италии: машина 2016 года выпуска с пробегом 186 тысяч была продана за 7500 евро. Самый дорогой экземпляр был доставлен из Голландии – машина с пробегом 203 тысячи была выкуплена за 10400 евро. Видимо, клиенту очень понравилась комплектация: в Голландии даже лизинговые машины имеют очень хорошее оснащение. А как мы знаем, стоимость опций может очень сильно повысить стоимость авто – в том числе и на вторичном рынке.

Второй по популярности VW – это Touran. Его также предпочитают с 1,6-литровым турбодизелем. Самый доступный, согласно статистике аукциона, был куплен в Бельгии: за машину 2014 года с пробегом 188 тысяч очень везучий клиент заплатил всего 4800 евро! Остальные Touran продавались дороже: в среднем около 9 тысяч евро. А за самый дорогой клиент заплатил 10300 евро, но та машина из Франции имела пробег всего 113 тысяч километров.

У BMW самой популярной моделью, как ни странно, является хэтч 2-й серии Active Tourer/Gran Tourer. Хотя что тут странного: его турбодизель имеет «проходной» объем в 1496 «кубиков», что и делает этот переднеприводный «буммер» весьма интересным для белорусов. Да и цены на «двойку» очень привлекательные! Один клиент выиграл отличную ставку – машина 2015 года из Бельгии, с пробегом 174 тысячи, обошлась ему в 6800 евро! Еще одна машина по такой же цене была выиграна в Голландии, но там пробег был уже 210 тысяч. В среднем же цены на однообъемную BMW 2-й серии колеблются в районе 7700-8900 евро.

У Skoda абсолютным лидером является Octavia, причем с 1,6-литровым турбодизелем. Самая доступная Octavia была куплена в Германии (доставка около 400 евро) – за машину 2015 года выпуска с пробегом 210 тысяч клиент заплатил 4900 евро. А другой выбрал из Голландии, с пробегом 197 тысяч – и машина 2015 года обошлась ему в 5000 евро. Что касается бензиновых Octavia, то они немного дороже, однако благодаря «проходному» объему двигателя здесь можно сэкономить на таможенных платежах. Самая доступная Octavia с 1,2-литровым мотором была куплена в Голландии за 6450 евро – 2014 года, с пробегом 187 тысяч.

Ну а дальше – «разнобой». У других брендов явных лидеров не имеется, поэтому просто перечислим реальные примеры продаж. Турбодизельная Opel Insignia 2.0 2015 года выпуска с пробегом 118 тысяч из Италии обошлась клиенту в 5500 евро. Audi A6 того же года и с таким же объемом (то же из Италии), стоила 9700 евро, с пробегом 183 тысячи. Турбодизельный Ford Focus 1.5 2015 года из Германии обошелся в 5500 евро, с пробегом 142 тысячи. А такой же, но 2016 года и с пробегом 182 тысячи, в Италии был куплен за 4900 евро.

Очень интересный вариант – Peugeot 5008 с турбодизелем 1,6 литра и с пробегом 134 тысячи, был куплен за 3100 евро в Италии. Для машины 2015 года выпуска – отличная цена!

Интересуются белорусы и относительно дорогими авто. Так, BMW X5 2015 года с пробегом 134 тысячи, был куплен в Бельгии за 21500 евро. А другой клиент искал себе электрокар, и BMW I3 2016 года с пробегом 34 тысячи километров был куплен им во Франции, за 16100 евро. Двухлитровый турбодизельный Volvo XC90 2016 года с пробегом 184 тысячи, был куплен в Бельгии за 21400 евро.

«Можно найти и подешевле» - скажет читатель, просмотрев европейские сайты с объявлениями. На рынке, с непонятным прошлым и наверняка отмотанным пробегом – наверняка да. Но мы в данном случае говорим о лизинговых авто, у которых отмечено каждое ТО, а вся история абсолютно прозрачна. Такие авто всегда и везде стоят дороже «рынка», однако, как мы видим, на аукционе даже такие экземпляры с отличной «родословной», можно купить по очень интересным ценам!