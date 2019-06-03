У Зеленского готовят стратегию возвращения Крыма 3.06.2019, 21:03

У президента Украины заверили, что по вопросу Крыма ведутся постоянные консультации.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает РБК-Украина.

Она подчеркнула, что по крымскому вопросу ведутся постоянные консультации, а Крым - это Украина.

"Ведутся постоянные консультации (по вопросу Крыму, - ред.). Когда будет наработано определенное решение, это вынесется. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Но Крым - это Украина", - рассказала пресс-секретарь.

"Завтра будет совершен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься", - заявила Мендель.